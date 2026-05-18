Catean rancho en Hidalgo y aseguran rifle tras enfrentamiento

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Piedras Negras
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    Catean rancho en Hidalgo y aseguran rifle tras enfrentamiento
    Durante la diligencia ministerial, peritos y agentes investigadores localizaron un rifle calibre .22 y dos casquillos percutidos que fueron asegurados como evidencia. ARCHIVO

Los dos hombres lesionados durante la balacera, el pasado 13 de febrero, fueron trasladados a un hospital de Nuevo Laredo debido a la gravedad de las heridas que presentaban

HIDALGO, COAH.- Un operativo encabezado por autoridades estatales y federales se desplegó en el municipio de Hidalgo, Coahuila, donde fue cateado un rancho relacionado con una agresión armada registrada en febrero pasado y que dejó a dos hombres gravemente heridos.

La diligencia ministerial se realizó en el rancho conocido como “La Pasadita”, sitio donde el pasado 13 de febrero ocurrió un intercambio de disparos entre dos personas dedicadas a actividades ganaderas.

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De acuerdo con las investigaciones, durante aquella agresión ambos involucrados resultaron lesionados por impactos de arma de fuego. Uno de ellos presentó una herida en el abdomen, mientras que el segundo sufrió lesiones en el pecho y en uno de sus costados, siendo reportados en ese momento con estado de salud delicado.

Debido a la gravedad de las lesiones y a la cercanía con la frontera, familiares de los afectados solicitaron que ambos fueran trasladados a un hospital de Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde recibieron atención médica especializada.

A raíz de los hechos, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer cómo ocurrió el enfrentamiento y determinar posibles responsabilidades.

Como parte de las indagatorias, elementos ministeriales ejecutaron una orden de cateo autorizada por un juez en el rancho donde se registró la agresión armada.

Durante la inspección realizada por peritos y agentes investigadores, las autoridades localizaron y aseguraron un rifle calibre .22, así como dos casquillos percutidos que presuntamente estarían relacionados con el intercambio de disparos ocurrido meses atrás.

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Las evidencias aseguradas fueron integradas a la carpeta de investigación y serán sometidas a diversos análisis periciales con el objetivo de establecer si corresponden al arma utilizada durante los hechos violentos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas derivadas del cateo; sin embargo, las investigaciones continúan abiertas para esclarecer completamente lo ocurrido en el rancho “La Pasadita”.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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