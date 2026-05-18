Catean rancho en Hidalgo y aseguran rifle tras enfrentamiento

La diligencia ministerial se realizó en el rancho conocido como “La Pasadita”, sitio donde el pasado 13 de febrero ocurrió un intercambio de disparos entre dos personas dedicadas a actividades ganaderas.

HIDALGO, COAH.- Un operativo encabezado por autoridades estatales y federales se desplegó en el municipio de Hidalgo, Coahuila , donde fue cateado un rancho relacionado con una agresión armada registrada en febrero pasado y que dejó a dos hombres gravemente heridos.

De acuerdo con las investigaciones, durante aquella agresión ambos involucrados resultaron lesionados por impactos de arma de fuego. Uno de ellos presentó una herida en el abdomen, mientras que el segundo sufrió lesiones en el pecho y en uno de sus costados, siendo reportados en ese momento con estado de salud delicado.

Debido a la gravedad de las lesiones y a la cercanía con la frontera, familiares de los afectados solicitaron que ambos fueran trasladados a un hospital de Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde recibieron atención médica especializada.

A raíz de los hechos, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer cómo ocurrió el enfrentamiento y determinar posibles responsabilidades.

Como parte de las indagatorias, elementos ministeriales ejecutaron una orden de cateo autorizada por un juez en el rancho donde se registró la agresión armada.

Durante la inspección realizada por peritos y agentes investigadores, las autoridades localizaron y aseguraron un rifle calibre .22, así como dos casquillos percutidos que presuntamente estarían relacionados con el intercambio de disparos ocurrido meses atrás.