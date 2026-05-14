Cateo en Allende destapa presunto punto de venta de droga y detienen a cinco

La movilización ocurrió la noche del martes sobre la calle Hermenegildo Galeana, entre Ignacio Martínez y Lerdo de Tejada, donde elementos de seguridad rodearon el inmueble antes de ingresar con una orden judicial derivada de investigaciones previas relacionadas con reportes de venta de droga en el sector.

ALLENDE, COAH.- Una vivienda señalada por presuntas actividades de narcomenudeo fue intervenida por autoridades estatales y federales durante un cateo realizado en la zona centro de Allende , Coahuila, operativo que dejó cinco personas detenidas y el aseguramiento de droga y diversos objetos utilizados presuntamente para la distribución de narcóticos.

Vecinos de la zona observaron el despliegue de patrullas y personal armado que mantuvo cerrados los accesos cercanos mientras se desarrollaban las diligencias dentro del domicilio. El operativo provocó expectación entre habitantes del primer cuadro de la ciudad debido al número de unidades oficiales concentradas en el lugar.

Durante la intervención fueron detenidos Luis Fernando “N”, de 22 años; Francisco Antonio “N”, alias “El Frank”, de 22; Juan Carlos “N”, alias “El Pollo”, de 30; Juan Fernando “N”, alias “El Power”, de 29; y Claudia Guadalupe “N”, alias “La Lupita”, de 23 años, todos originarios de Allende.

Las investigaciones apuntan a que el inmueble ya era vigilado por autoridades estatales debido a constantes denuncias ciudadanas relacionadas con movimientos sospechosos y posible comercialización de narcóticos. De manera preliminar, las corporaciones identificaban a “El Power” como uno de los presuntos responsables de operar la venta de droga en el sitio.

Dentro de la vivienda fueron localizadas varias dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina conocida como cristal. Además, agentes aseguraron una báscula gramera, cámaras de videovigilancia instaladas en el inmueble y una computadora portátil que quedó bajo resguardo ministerial para su análisis.

En el operativo participaron elementos de la Policía de Investigación Criminal, Fiscalía General del Estado, Guardia Nacional, Policía Civil Coahuila, Ejército Mexicano y personal de la Marina Armada de México, corporaciones que mantienen acciones coordinadas contra delitos relacionados con narcóticos en la región norte del estado.

Tras concluir las diligencias, los detenidos fueron trasladados ante el Ministerio Público del fuero común, instancia que continuará con la integración de la carpeta de investigación y determinará la situación legal de cada uno de los implicados.

Autoridades no descartaron que este cateo tenga relación con otros operativos efectuados semanas atrás en el municipio, donde también se investigaban actividades vinculadas con distribución de droga.

(Con información de medios locales)