CBP en Eagle Pass advierte que cualquier persona que salga de EE. UU. puede ser revisada

Piedras Negras
/ 21 noviembre 2025
    CBP en Eagle Pass advierte que cualquier persona que salga de EE. UU. puede ser revisada
    Toda persona que cruce hacia México, ya sea en vehículo o a pie, puede ser sometida a revisión por parte de agentes del CBP. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Huellas dactilares, fotografía y validación documental forman parte del proceso cuando los agentes lo consideran necesario

EAGLE PASS, TX.- Las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) informaron que toda persona que cruce de Eagle Pass hacia México, ya sea en vehículo o a pie, puede ser sometida a revisión conforme al criterio de los agentes federales.

Mavy Segura, vocera de la corporación, aclaró que estas inspecciones no se realizan de manera generalizada, sino únicamente cuando los oficiales consideran necesario verificar la identidad o la información de ciertos viajeros.

TE PUEDE INTERESAR: Es hora de que Coahuila expanda su “burbuja” de estabilidad política, económica y social: Cemefi

En el caso de los automovilistas, explicó, pueden ser enviados a una segunda revisión, sobre todo en investigaciones relacionadas con vehículos robados, tráfico de armas o el traslado de más de 10 mil dólares en efectivo.

Segura agregó que los agentes cuentan con la facultad de revisar documentos y corroborar datos biométricos cuando es requerido. Esta tecnología —que incluye huellas dactilares y fotografía— se aplica con mayor frecuencia al ingresar a Estados Unidos, aunque en la mayoría de los cruces a pie únicamente se captura la imagen del viajero.

Además, las casetas de inspección vehicular están equipadas con sistemas avanzados que permiten validar la información contenida en los documentos de cruce, fortaleciendo los controles de seguridad en la frontera.

Temas


aduanas
Frontera México-Estados Unidos

Localizaciones


Piedras Negras

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La minería ha vivido tiempos de retrocesos en los últimos años, ante la incertidumbre para el sector.

Coahuila: ‘Empujón’ a la minería beneficiará a la Región Carbonífera

El cuerpo de la menor fue localizado en las inmediaciones del ejido Buñuelos, en la carretera Saltillo–Zacatecas.

Dan prisión preventiva a presunto homicida de Silvia N.; buscan imputarlo por feminicidio
La economía mexicana no logra crecer al ritmo deseado por diversos factores, entre ellos la falta de inversión y la presencia del crimen organizado.

Golpean a economía mexicana falta de inversión... y el narco: S&P
true

POLITICÓN: Congreso de Coahuila busca tipificar como delito los deepfakes con contenido íntimo
Ley Nicole

Ley Nicole
true

Nos hablan, pero no nos oyen: Gen Z
true

Jóvenes, entre la violencia y la ausencia de humanismo
true

Vive la Presidenta la peor crisis de su corto gobierno