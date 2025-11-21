CBP en Eagle Pass advierte que cualquier persona que salga de EE. UU. puede ser revisada

EAGLE PASS, TX.- Las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) informaron que toda persona que cruce de Eagle Pass hacia México, ya sea en vehículo o a pie, puede ser sometida a revisión conforme al criterio de los agentes federales.

Mavy Segura, vocera de la corporación, aclaró que estas inspecciones no se realizan de manera generalizada, sino únicamente cuando los oficiales consideran necesario verificar la identidad o la información de ciertos viajeros.

En el caso de los automovilistas, explicó, pueden ser enviados a una segunda revisión, sobre todo en investigaciones relacionadas con vehículos robados, tráfico de armas o el traslado de más de 10 mil dólares en efectivo.

Segura agregó que los agentes cuentan con la facultad de revisar documentos y corroborar datos biométricos cuando es requerido. Esta tecnología —que incluye huellas dactilares y fotografía— se aplica con mayor frecuencia al ingresar a Estados Unidos, aunque en la mayoría de los cruces a pie únicamente se captura la imagen del viajero.

Además, las casetas de inspección vehicular están equipadas con sistemas avanzados que permiten validar la información contenida en los documentos de cruce, fortaleciendo los controles de seguridad en la frontera.