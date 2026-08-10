Cierra con éxito jornada de adopción de mascotas en Piedras Negras, Coahuila

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Piedras Negras
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    Cierra con éxito jornada de adopción de mascotas en Piedras Negras, Coahuila
    Algunos animales encontraron una nueva familia durante la campaña dominical. CORTESÍA

Algunos ejemplares fueron adoptados durante la actividad realizada en la Macroplaza II

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La jornada de adopción animal realizada en el Parque Canino de la Macroplaza II tuvo como objetivo encontrar hogares responsables para perros y gatos rescatados, en una actividad que forma parte de las acciones municipales de bienestar y protección animal.

La convocatoria registró una gran participación ciudadana, con familias que acudieron para conocer a los animales disponibles, convivir con ellos y recibir información sobre los requisitos y responsabilidades que implica integrar una mascota a un hogar. Algunos de los ejemplares encontraron una nueva familia durante el evento.

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La actividad se suma a la estrategia municipal de bienestar animal, que contempla promover la adopción, la tenencia responsable y el cuidado de mascotas, además de fortalecer las condiciones de atención para animales en situación de calle. Estos objetivos están contemplados en el Plan Municipal de Desarrollo 2025-2027 de Piedras Negras.

La administración municipal cuenta además con un Centro de Bienestar Animal, área que tiene recursos asignados dentro del presupuesto municipal 2026 para mantener sus operaciones.

La jornada fue difundida previamente como una campaña de adopción responsable, convocando a la población a conocer a los perros y gatos rescatados en el Parque Canino.

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Más allá de encontrar familias para los animales, estas acciones buscan generar conciencia sobre la responsabilidad que implica tener una mascota, evitar el abandono y favorecer que los ejemplares rescatados puedan integrarse a hogares donde reciban alimentación, atención veterinaria, protección y cuidados permanentes.

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Antonio Santos

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