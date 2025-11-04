Cierran cinco grupos en preescolares de Piedras Negras por brotes del virus Coxsackie

Piedras Negras
/ 4 noviembre 2025
    Cierran cinco grupos en preescolares de Piedras Negras por brotes del virus Coxsackie
    Aulas de preescolar en Piedras Negras permanecen vacías mientras se cumple el periodo de aislamiento por el virus Coxsackie. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

Autoridades educativas aplicaron limpieza y desinfección en aulas de preescolar tras brotes del virus Mano-Pie-Boca, para garantizar un retorno seguro a clases

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Cinco grupos de nivel preescolar en Piedras Negras suspendieron clases presenciales tras confirmarse brotes del virus Coxsackie, también conocido como enfermedad “Mano-Pie-Boca”. Los alumnos de los grupos afectados continuarán sus actividades escolares de manera virtual durante un periodo de diez días, como medida preventiva para evitar la propagación del contagio.

Los planteles involucrados son los jardines de niños Naciones Unidas, en la colonia Valle Escondido; María Lavalle Urbina, en San Joaquín; Presidente Lázaro Cárdenas del Río, en Las Cumbres; Juan Escutia, en Gobernadores; y Rosa María Herrera, en el sector 24 de Agosto. En cada uno de estos centros educativos se detectaron dos o más casos confirmados entre menores de edad, lo que derivó en la aplicación inmediata de los protocolos de aislamiento recomendados por la Secretaría de Salud.

La jefa del Sector Preescolar, Blanca Rosa del Campo Farías, informó que el cierre temporal de los grupos responde a las indicaciones del sector salud ante la alta capacidad de contagio del virus. Señaló que, aunque no todos los niños presentan síntomas, la suspensión preventiva busca frenar el avance de la enfermedad dentro de los planteles.

Durante el periodo de suspensión, el personal educativo realiza labores de limpieza y desinfección profunda en las aulas, mobiliario y materiales escolares. Las acciones incluyen la eliminación de objetos que puedan haber estado en contacto con los menores contagiados, a fin de garantizar un retorno seguro a las actividades presenciales.

La autoridad educativa recordó que el virus Coxsackie se transmite fácilmente por contacto directo con secreciones o superficies contaminadas, y aunque no representa un cuadro grave, sí ocasiona molestias considerables en los niños afectados. Por ello, recomendó a los padres mantener vigilancia ante síntomas como fiebre, ampollas o irritación en manos, pies y boca, y acudir a valoración médica en caso de sospecha.

El aislamiento temporal también implica un reto adicional para las familias, que deberán acompañar a los menores en sus clases virtuales mientras los grupos permanecen cerrados. Se espera que las actividades presenciales se reanuden una vez transcurrido el periodo de resguardo y confirmada la ausencia de nuevos casos entre los alumnos.

(Con información de medios locales)

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

