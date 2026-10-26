Clausuran quinta en Piedras Negras por evento sin permisos

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Piedras Negras
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    Clausuran quinta en Piedras Negras por evento sin permisos
    El operativo concluyó con la suspensión de las actividades en el inmueble utilizado para distintos tipos de celebraciones. REDES SOCIALES

Inspectores municipales intervinieron a las 04:47 horas de este domingo en un inmueble de la calle Insurgentes, ante el incumplimiento de los requisitos para realizar la celebración

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una reunión con más de 40 asistentes terminó con la clausura de una quinta en la colonia División del Norte, en Piedras Negras, luego de que inspectores municipales detectaran que el evento se desarrollaba sin autorización.

La intervención ocurrió durante la madrugada de ayer domingo, cuando personal de Inspección acudió al inmueble ubicado en la calle Insurgentes, número 105, para verificar las condiciones en las que se llevaba a cabo la celebración.

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Al ingresar o revisar el lugar, los inspectores encontraron una concentración de personas que participaban en un evento masivo sin los permisos requeridos para su realización, por lo que procedieron a suspender las actividades.

CLAUSURAN EL INMUEBLE DURANTE LA MADRUGADA

La medida se concretó a las 04:47 horas, como parte de las revisiones que mantienen las autoridades municipales en espacios destinados a reuniones y festejos.

El inmueble opera como quinta y es utilizado para distintos tipos de celebraciones, por lo que quedó sujeto a las disposiciones correspondientes tras detectarse la falta de autorización para el evento.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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