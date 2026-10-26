Clausuran quinta en Piedras Negras por evento sin permisos

La intervención ocurrió durante la madrugada de ayer domingo, cuando personal de Inspección acudió al inmueble ubicado en la calle Insurgentes, número 105, para verificar las condiciones en las que se llevaba a cabo la celebración.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una reunión con más de 40 asistentes terminó con la clausura de una quinta en la colonia División del Norte, en Piedras Negras, luego de que inspectores municipales detectaran que el evento se desarrollaba sin autorización.

Al ingresar o revisar el lugar, los inspectores encontraron una concentración de personas que participaban en un evento masivo sin los permisos requeridos para su realización, por lo que procedieron a suspender las actividades.

CLAUSURAN EL INMUEBLE DURANTE LA MADRUGADA

La medida se concretó a las 04:47 horas, como parte de las revisiones que mantienen las autoridades municipales en espacios destinados a reuniones y festejos.

El inmueble opera como quinta y es utilizado para distintos tipos de celebraciones, por lo que quedó sujeto a las disposiciones correspondientes tras detectarse la falta de autorización para el evento.

(Con información de medios locales)