Coahuila proyecta entregar 26 mil certificados por medio del IEEA para combatir el rezago educativo

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Piedras Negras
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    Coahuila proyecta entregar 26 mil certificados por medio del IEEA para combatir el rezago educativo
    El IEEA mantiene abiertas sus inscripciones durante todo el año para personas que deseen concluir sus estudios. ARCHIVO
Josué Rodríguez
por Josué Rodríguez

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El instituto busca entregar los certificados durante 2026 para reducir el rezago educativo entre jóvenes y adultos de Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Instituto Estatal de Educación para los Adultos (IEEA), encabezado por su director, Jaime Bueno Zertuche, mantiene una estrategia permanente para reducir el rezago educativo entre personas mayores de 15 años, con la meta de alcanzar cerca de 26 mil certificados durante este año en los niveles de alfabetización, primaria y secundaria.

Bueno Zertuche explicó que el sistema de educación para adultos permanece abierto de manera continua, por lo que las personas interesadas pueden incorporarse durante todo el año para aprender a leer y escribir, concluir la primaria o acreditar sus estudios de secundaria.

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El funcionario destacó que los resultados son producto de la coordinación entre el Gobierno de Coahuila, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), organizaciones sindicales y el sector empresarial, mediante convenios que buscan acercar las oportunidades de certificación a los trabajadores.

Subrayó que la participación de las empresas representa un factor determinante, ya que su disposición para facilitar que los trabajadores estudien y concluyan sus procesos de certificación permite ampliar el alcance de los programas educativos.

También reconoció el esfuerzo de los educandos, quienes deciden retomar sus estudios pese a cumplir con jornadas laborales, responsabilidades familiares y otras obligaciones. Señaló que su voluntad y perseverancia demuestran que nunca es tarde para concluir una etapa educativa que, en muchos casos, quedó pendiente durante años.

La estrategia atiende tanto a personas de entre 15 y 59 años como a adultos mayores de 60, incluyendo a quienes interrumpieron sus estudios décadas atrás y actualmente encuentran una oportunidad para concluirlos. Para fortalecer esta atención, se han establecido alianzas con cámaras de comercio, industria y construcción, así como con organizaciones sindicales.

El objetivo estatal, explicó el director del IEEA, es mantener a Coahuila entre las entidades con menor rezago educativo del país y avanzar particularmente en el combate al analfabetismo y al rezago de primaria. La proyección para 2026 contempla alcanzar alrededor de 26 mil certificados entregados, como parte del esfuerzo permanente por ampliar las oportunidades de educación para los adultos.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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