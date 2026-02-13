Coahuila refuerza vacunación ante casos de sarampión en el país y apoya campaña nacional

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Durante una visita a Piedras Negras, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, informó que el estado reforzó sus acciones preventivas ante los recientes casos de sarampión detectados en el país, uno de ellos en el vecino estado de Durango.

El mandatario explicó que participó en una reunión virtual con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y con las y los gobernadores para coordinar una respuesta conjunta frente a esta contingencia nacional.

Jiménez Salinas detalló que Coahuila ha venido aplicando vacunas contra el sarampión a través de las Brigadas de Mejora Coahuila con Salud, como parte de una estrategia preventiva sostenida. Aunque no precisó cifras, destacó que la entidad se mantiene entre las de menor incidencia, de acuerdo con la información compartida en el encuentro nacional.

El gobernador afirmó que la reaparición del sarampión es una problemática heredada de la administración federal anterior y la vinculó con otros rezagos, como la presencia del gusano barrenador y la crisis de seguridad.

En ese contexto, criticó la estrategia federal de seguridad conocida como “Abrazos, no balazos”, a la que calificó como la peor en la historia del país.

Por su parte, la Secretaría de Salud de Coahuila informó que, de septiembre de 2025 a la fecha, no se han registrado casos activos de sarampión en el estado. Durante todo el año pasado se contabilizaron 55 pacientes positivos, cifra que, aseguró, se mantiene bajo control gracias a las campañas de vacunación y la vigilancia epidemiológica permanente.