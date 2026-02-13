Torreón: llaman a completar esquema contra sarampión, también vacunan contra influenza y Covid-19
Autoridades aseguran abasto suficiente para proteger a la población
TORREÓN, COAH.- Ante la importancia de mantener protegida a la población y evitar brotes de enfermedades prevenibles, la Dirección de Salud Pública Municipal informó que cuenta con dosis disponibles de la vacuna contra el sarampión y reiteró el llamado a la ciudadanía para acudir a completar su esquema de vacunación.
El director de la dependencia, José Manuel Riveroll Duarte, señaló que la atención se brinda de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas, en las instalaciones de la Dirección de Salud, y subrayó que es indispensable acudir con la cartilla de vacunación para verificar y actualizar el esquema correspondiente.
El funcionario destacó que la administración municipal, encabezada por Román Cepeda, realizó las gestiones necesarias para garantizar el abasto de vacunas, con el objetivo de inmunizar a la población torreonense y reducir el riesgo de contagios.
De acuerdo con los lineamientos vigentes, los menores de seis a 11 meses pueden recibir una dosis “cero” en zonas de alto riesgo —la cual no sustituye el esquema regular—; de los 12 a 18 meses se aplica el esquema básico con dos dosis; mientras que niñas y niños de uno a nueve años deben iniciar o completar su esquema.
En el caso de personas de 10 a 49 años, se recomienda vacunarse si existe duda sobre haber recibido las dosis necesarias.
Las personas mayores de 49 años no requieren vacunación si ya padecieron la enfermedad o cuentan con antecedente de inmunización, mientras que para el personal de salud el refuerzo con una dosis adicional es obligatorio.
Además de la vacuna contra el sarampión, la Dirección de Salud Pública ofrece de manera gratuita otras inmunizaciones, como influenza y Covid-19, en sus instalaciones ubicadas en avenida Ocampo 1167, colonia Centro. Para mayores informes, se encuentra disponible el teléfono 871 500 7200.