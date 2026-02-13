Torreón: llaman a completar esquema contra sarampión, también vacunan contra influenza y Covid-19

TORREÓN, COAH.- Ante la importancia de mantener protegida a la población y evitar brotes de enfermedades prevenibles, la Dirección de Salud Pública Municipal informó que cuenta con dosis disponibles de la vacuna contra el sarampión y reiteró el llamado a la ciudadanía para acudir a completar su esquema de vacunación.

El director de la dependencia, José Manuel Riveroll Duarte, señaló que la atención se brinda de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas, en las instalaciones de la Dirección de Salud, y subrayó que es indispensable acudir con la cartilla de vacunación para verificar y actualizar el esquema correspondiente.

