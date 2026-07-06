Coahuila: reportan 15 casos de golpe de calor en la actual temporada

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Piedras Negras
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    Coahuila: reportan 15 casos de golpe de calor en la actual temporada
    Las autoridades señalaron que las condiciones climáticas pueden variar entre temperaturas extremas y lluvias, lo que incrementa la sensación térmica en la región. ARCHIVO

Autoridades de salud reforzaron las medidas de prevención, exhortando a la población a mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y seguir recomendaciones

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Las altas temperaturas que se registran en la región hacen indispensable reforzar las medidas de prevención para evitar afectaciones a la salud, especialmente entre las personas que realizan actividades al aire libre, señaló el subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades y Servicios de Salud de Coahuila, Iván Alejandro Moscoso González.

El funcionario explicó que las enfermedades relacionadas con el calor, como el golpe de calor, pueden prevenirse si la población adopta medidas básicas de autocuidado, entre ellas mantenerse bien hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y utilizar ropa adecuada cuando sea necesario trabajar en el exterior.

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Indicó que las condiciones climáticas en la región son variables, ya que durante una misma semana pueden registrarse temperaturas superiores a los 40 grados centígrados y posteriormente presentarse lluvias que modifican la humedad relativa y la sensación térmica.

Moscoso González comentó que, hasta el momento, se mantiene un registro de 15 casos de golpe de calor durante la presente temporada, aunque la incidencia depende del comportamiento de las temperaturas y de las condiciones ambientales.

Destacó que la prevención continúa siendo la herramienta más importante para disminuir los riesgos, por lo que exhortó a la ciudadanía a seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades de salud, principalmente durante los días de calor extremo.

Asimismo, hizo un llamado a empleadores y trabajadores para tomar precauciones cuando las labores deban realizarse bajo los rayos del sol, procurando descansos frecuentes, acceso a agua potable y protección adecuada.

El subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades y Servicios de Salud de Coahuila reiteró que la concientización de la población es fundamental para prevenir complicaciones derivadas de las altas temperaturas y reducir el riesgo de golpes de calor durante la temporada de verano.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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