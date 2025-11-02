‘Cobarde ataque’: Alcalde de Piedras Negras condena crimen contra Carlos Manzo en Uruapan

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En respuesta al asesinato del alcalde Carlos Manzo, titular del municipio de Uruapan, el edil de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, manifestó su profunda consternación y señaló que el crimen representa un momento crítico para quienes ejercen cargos públicos en México.

Rodríguez recordó que durante la Cumbre Trinacional de Alcaldes en Washington conoció a Manzo, donde pudo constatar su compromiso con el desarrollo de su comunidad. Aseguró que el fallecido defendía su municipio “con coraje y valentía” frente al crimen organizado, y subrayó que la memoria de su amigo debe motivar a una nueva generación de servidores públicos.

TE PUEDE INTERESAR: ‘No quiero ser un alcalde más de los ejecutados’, Carlos Manzo solicitó ayuda ante amenazas

En su mensaje, el alcalde de Piedras Negras calificó el homicidio como un acto “cobarde” y apuntó que el país requiere liderazgo que ponga por delante la protección de la comunidad. Aun sin hacer alusión explícita a partidos o líneas políticas, su declaración vinculó directamente la pérdida del funcionario con la necesidad de reforzar la seguridad en los municipios.