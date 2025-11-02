‘Cobarde ataque’: Alcalde de Piedras Negras condena crimen contra Carlos Manzo en Uruapan

Piedras Negras
/ 2 noviembre 2025
    ‘Cobarde ataque’: Alcalde de Piedras Negras condena crimen contra Carlos Manzo en Uruapan
    Jacobo Rodríguez recordó la labor y valentía de Carlos Manzo durante la Cumbre Trinacional de Alcaldes en Washington. FOTO: JACOBO RODRÍGUEZ/ FACEBOOK

El edil resaltó la valentía de Manzo frente al crimen organizado y llamó a la ciudadanía y autoridades a reforzar la protección de los servidores públicos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En respuesta al asesinato del alcalde Carlos Manzo, titular del municipio de Uruapan, el edil de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, manifestó su profunda consternación y señaló que el crimen representa un momento crítico para quienes ejercen cargos públicos en México.

Rodríguez recordó que durante la Cumbre Trinacional de Alcaldes en Washington conoció a Manzo, donde pudo constatar su compromiso con el desarrollo de su comunidad. Aseguró que el fallecido defendía su municipio “con coraje y valentía” frente al crimen organizado, y subrayó que la memoria de su amigo debe motivar a una nueva generación de servidores públicos.

TE PUEDE INTERESAR: ‘No quiero ser un alcalde más de los ejecutados’, Carlos Manzo solicitó ayuda ante amenazas

En su mensaje, el alcalde de Piedras Negras calificó el homicidio como un acto “cobarde” y apuntó que el país requiere liderazgo que ponga por delante la protección de la comunidad. Aun sin hacer alusión explícita a partidos o líneas políticas, su declaración vinculó directamente la pérdida del funcionario con la necesidad de reforzar la seguridad en los municipios.

Rodríguez extendió su solidaridad a la familia de Carlos Manzo y remarcó que el atentado dejó en evidencia los peligros que enfrentan los servidores públicos locales en zonas donde permea la violencia del crimen organizado. Sostuvo que el país no puede permitirse más víctimas de esta naturaleza y que la unidad institucional debe prevalecer.

El mensaje incluyó una referencia bíblica del libro de Éxodo (“cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban...”), que empleó para subrayar que ante la represión o el ataque, la respuesta ha de ser el crecimiento y el compromiso. Afirmó que la muerte de Manzo debe marcar el comienzo de un cambio profundo en Michoacán y en todo México.

Rodríguez concluyó que la memoria de su compañero debe servir de inspiración y advertencia, invitando a los alcaldes a mantenerse firmes y a la ciudadanía a respaldar la transformación institucional necesaria para que hechos como este no queden sin repercusiones.

(Información de medios locales)

Temas


Alcaldes
Seguridad
homicidios

Localizaciones


Michoacán
Piedras Negras

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

