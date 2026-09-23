Con 400 playeras, GAC lanza campaña anual de donativos en Piedras Negras
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Las aportaciones permitirán dar continuidad a la asistencia y acompañamiento a pacientes; el grupo ofrece recibos deducibles de impuestos a empresas colaboradoras
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el objetivo de recaudar fondos para mantener sus programas de asistencia a pacientes en tratamiento, el Grupo de Apoyo a Personas con Cáncer (GAC) anunció el inicio de su campaña anual de donativos, que contempla la venta de souvenirs y un tiraje inicial de 400 playeras conmemorativas.
Rosario Rodríguez Limón, trabajadora social de la institución en Piedras Negras, informó que las prendas ya están disponibles en sus instalaciones para la ciudadanía en general. Asimismo, personal del grupo visitará diversos sectores empresariales e industriales de la localidad para promover la suma de esfuerzos.
“Hacemos un llamado a empresarios y a la comunidad en general para que se unan a esta causa. Cada aportación se traduce en un respaldo directo para quienes enfrentan este proceso y requieren acompañamiento médico y humano”, destacó la trabajadora social.
La cuota de recuperación para las playeras es de 150 pesos para la mayoría de las tallas, desde infantiles hasta adulto, mientras que las medidas 2XL y 3XL tienen un costo de 170 pesos.
Respecto a la participación del sector productivo, Rodríguez Limón precisó que la organización cuenta con la capacidad legal e institucional para expedir recibos deducibles de impuestos, por lo que invitó a los negocios locales a colaborar mediante esquemas de compra corporativa o donativos directos.
Las personas interesadas en adquirir una playera o sumarse como donantes pueden acudir directamente a las instalaciones del GAC en Piedras Negras.