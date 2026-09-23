Con 400 playeras, GAC lanza campaña anual de donativos en Piedras Negras

Rosario Rodríguez Limón, trabajadora social de la institución en Piedras Negras , informó que las prendas ya están disponibles en sus instalaciones para la ciudadanía en general. Asimismo, personal del grupo visitará diversos sectores empresariales e industriales de la localidad para promover la suma de esfuerzos.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el objetivo de recaudar fondos para mantener sus programas de asistencia a pacientes en tratamiento, el Grupo de Apoyo a Personas con Cáncer (GAC) anunció el inicio de su campaña anual de donativos, que contempla la venta de souvenirs y un tiraje inicial de 400 playeras conmemorativas.

“Hacemos un llamado a empresarios y a la comunidad en general para que se unan a esta causa. Cada aportación se traduce en un respaldo directo para quienes enfrentan este proceso y requieren acompañamiento médico y humano”, destacó la trabajadora social.

La cuota de recuperación para las playeras es de 150 pesos para la mayoría de las tallas, desde infantiles hasta adulto, mientras que las medidas 2XL y 3XL tienen un costo de 170 pesos.

Respecto a la participación del sector productivo, Rodríguez Limón precisó que la organización cuenta con la capacidad legal e institucional para expedir recibos deducibles de impuestos, por lo que invitó a los negocios locales a colaborar mediante esquemas de compra corporativa o donativos directos.

Las personas interesadas en adquirir una playera o sumarse como donantes pueden acudir directamente a las instalaciones del GAC en Piedras Negras.