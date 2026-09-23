Piedras Negras: Persiste temor entre migrantes por redadas y detenciones en EE. UU.

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    Piedras Negras: Persiste temor entre migrantes por redadas y detenciones en EE. UU.
    El temor a ser detenidos durante su estancia en Estados Unidos continúa latente entre la población migrante. ARCHIVO

El Ejército de Salvación en Piedras Negras advierte que el mayor reto para las familias en movilidad no es solo el cruce, sino sobrevivir a la vigilancia constante, al uso de la fuerza y al riesgo de deportación

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El temor a ser detenidos durante su estancia en Estados Unidos continúa entre la población migrante, especialmente en zonas donde se mantienen activos los operativos de control, advirtió el Mayor Miguel Ángel Rodríguez, representante del Ejército de Salvación en Piedras Negras.

De acuerdo con testimonios recopilados en el albergue de la institución, el mayor reto para las personas en movilidad no es únicamente lograr el cruce fronterizo, sino enfrentar el riesgo constante de redadas e intervenciones de las autoridades en territorio estadounidense.

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Rodríguez señaló que, aun en localidades donde los operativos migratorios tienen menor cobertura mediática o no son documentados con la misma frecuencia, la vigilancia continúa, lo que mantiene en incertidumbre a quienes buscan establecerse en Estados Unidos.

ALERTAN POR USO DE LA FUERZA Y ARRESTOS EN PROTESTAS

Miguel Ángel Rodríguez señaló que diversos organismos defensores de los derechos humanos han manifestado su preocupación por lo que califican como un accionar constante y agresivo por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con los reportes que, dijo, han recibido, se han registrado situaciones en las que agentes federales habrían recurrido al uso de armas de fuego contra personas desarmadas.

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Agregó que la preocupación se ha trasladado al ámbito social y de la protesta ciudadana, donde se ha reportado que personas con estatus legal o ciudadanía han sido arrestadas durante manifestaciones públicas.

“Si personas con documentos o ciudadanos son detenidos al manifestarse, el riesgo es mucho mayor para quien no tiene un estatus regular”, explicó el Mayor, al señalar que esta situación lleva a la abstención de la comunidad migrante a participar en concentraciones públicas por miedo a ser privada de su libertad.

Finalmente, el representante del Ejército de Salvación en Piedras Negras reiteró que la institución continúa brindando asistencia y acompañamiento a familias que enfrentan cuadros severos de ansiedad e incertidumbre por su seguridad legal y física.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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