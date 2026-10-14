Confirman construcción de Sam’s Club en Piedras Negras

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    Confirman construcción de Sam’s Club en Piedras Negras
    La primera tienda Sam’s Club en Piedras Negras estará sobre el libramiento Manuel Pérez Treviño. ARCHIVO

Preparan terreno para el primer Sam’s Club de Piedras Negras, mientras trascienden planes para una agencia Toyota y una gasolinera

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El libramiento Manuel Pérez Treviño comienza a cambiar de rostro con los trabajos de preparación del terreno donde se proyecta instalar una tienda Sam’s Club, en lo que sería la primera sucursal de esta cadena de clubes de precio en Piedras Negras.

El presidente municipal de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez González, expuso a medios locales que las estimaciones fijan como probable tiempo de duración de la obra cerca de ocho meses.

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A un costado del monumento a la Virgen de Guadalupe, conocido como “Maríapolis”, ya se realizan labores de desmonte, nivelación y delimitación del predio, mientras maquinaria pesada prepara el espacio para las siguientes etapas de construcción.

El proyecto ocuparía una superficie de 20 mil metros cuadrados, rentada por un periodo de 10 años, y contemplaría una nave comercial y un amplio estacionamiento. Hasta ahora, no se han confirmado oficialmente la inversión ni la fecha de apertura.

Pero Sam’s Club no sería el único negocio que podría llegar a este sector. También trascendió que en terrenos cercanos se proyecta una agencia automotriz Toyota, con una superficie aproximada de 10 mil metros cuadrados, además de una gasolinera.

El corredor comprendido entre las avenidas Industrial y Román Cepeda ya concentra plazas como Inova, Tec y Coppel. A esta oferta se suma la construcción de un hospital y el posible interés de otras franquicias por establecerse en la zona.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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