Confirman construcción de Sam’s Club en Piedras Negras

El presidente municipal de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez González, expuso a medios locales que las estimaciones fijan como probable tiempo de duración de la obra cerca de ocho meses.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El libramiento Manuel Pérez Treviño comienza a cambiar de rostro con los trabajos de preparación del terreno donde se proyecta instalar una tienda Sam’s Club, en lo que sería la primera sucursal de esta cadena de clubes de precio en Piedras Negras.

A un costado del monumento a la Virgen de Guadalupe, conocido como “Maríapolis”, ya se realizan labores de desmonte, nivelación y delimitación del predio, mientras maquinaria pesada prepara el espacio para las siguientes etapas de construcción.

El proyecto ocuparía una superficie de 20 mil metros cuadrados, rentada por un periodo de 10 años, y contemplaría una nave comercial y un amplio estacionamiento. Hasta ahora, no se han confirmado oficialmente la inversión ni la fecha de apertura.

Pero Sam’s Club no sería el único negocio que podría llegar a este sector. También trascendió que en terrenos cercanos se proyecta una agencia automotriz Toyota, con una superficie aproximada de 10 mil metros cuadrados, además de una gasolinera.

El corredor comprendido entre las avenidas Industrial y Román Cepeda ya concentra plazas como Inova, Tec y Coppel. A esta oferta se suma la construcción de un hospital y el posible interés de otras franquicias por establecerse en la zona.