Consulado de México en Eagle Pass ofrecerá Semana de Asesorías Legales Externas

EAGLE PASS, TX.- Con el objetivo de brindar orientación jurídica gratuita a la comunidad mexicana que radica en la región fronteriza, el Consulado de México en Eagle Pass llevará a cabo la Semana de Asesorías Legales Externas, del lunes 27 al 31 de julio, con un programa de pláticas impartidas por especialistas en temas relacionados con derechos de la niñez, asuntos familiares, migración y violencia doméstica.

La cónsul de México en Eagle Pass, Vivían Juárez Mondragón, informó que estas actividades forman parte de la estrategia permanente del Gobierno de México para acercar servicios de protección y asesoría legal a las y los connacionales, ofreciendo información práctica sobre los principales problemas jurídicos que enfrentan las familias migrantes en Estados Unidos.

Durante esta jornada, especialistas en distintas áreas legales compartirán herramientas y conocimientos para que los asistentes puedan conocer sus derechos, identificar alternativas de apoyo y recibir orientación ante situaciones que requieran acompañamiento jurídico.

Entre los temas que se abordarán destacan la protección de niñas, niños y adolescentes, procesos relacionados con asuntos familiares, dudas sobre procedimientos migratorios y mecanismos de atención para personas que atraviesan situaciones de violencia doméstica.

El Consulado de México en Eagle Pass destacó que este tipo de actividades buscan fortalecer la prevención y garantizar que la comunidad mexicana tenga acceso a información confiable, especialmente en una zona fronteriza donde las familias enfrentan retos particulares por su condición binacional.

Asimismo, invitó a las personas interesadas a participar en las sesiones programadas y aprovechar estos espacios de atención, cuyo propósito es acercar servicios gratuitos y facilitar el acceso a recursos legales disponibles para la población mexicana que vive en la región.

Las autoridades consulares reiteraron que continuarán impulsando acciones de asistencia y protección para los connacionales, mediante alianzas con especialistas y organizaciones que permitan atender sus principales necesidades jurídicas y sociales.