Consulado de México en Eagle Pass ofrecerá Semana de Asesorías Legales Externas

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Consulado de México en Eagle Pass ofrecerá Semana de Asesorías Legales Externas
    Especialistas brindarán orientación sobre temas migratorios, familiares y de protección de derechos durante la Semana de Asesorías Legales Externas. JOSUÉ RODRÍGUEZ

El Consulado de México en Eagle Pass ofrecerá asesorías legales gratuitas del 27 al 31 de julio para orientar a connacionales sobre migración, derechos familiares y protección de la niñez

EAGLE PASS, TX.- Con el objetivo de brindar orientación jurídica gratuita a la comunidad mexicana que radica en la región fronteriza, el Consulado de México en Eagle Pass llevará a cabo la Semana de Asesorías Legales Externas, del lunes 27 al 31 de julio, con un programa de pláticas impartidas por especialistas en temas relacionados con derechos de la niñez, asuntos familiares, migración y violencia doméstica.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/escuela-de-verano-del-templo-bethel-de-piedras-negras-impulsa-el-manejo-de-emociones-en-la-ninez-NB22450836

La cónsul de México en Eagle Pass, Vivían Juárez Mondragón, informó que estas actividades forman parte de la estrategia permanente del Gobierno de México para acercar servicios de protección y asesoría legal a las y los connacionales, ofreciendo información práctica sobre los principales problemas jurídicos que enfrentan las familias migrantes en Estados Unidos.

Durante esta jornada, especialistas en distintas áreas legales compartirán herramientas y conocimientos para que los asistentes puedan conocer sus derechos, identificar alternativas de apoyo y recibir orientación ante situaciones que requieran acompañamiento jurídico.

Entre los temas que se abordarán destacan la protección de niñas, niños y adolescentes, procesos relacionados con asuntos familiares, dudas sobre procedimientos migratorios y mecanismos de atención para personas que atraviesan situaciones de violencia doméstica.

El Consulado de México en Eagle Pass destacó que este tipo de actividades buscan fortalecer la prevención y garantizar que la comunidad mexicana tenga acceso a información confiable, especialmente en una zona fronteriza donde las familias enfrentan retos particulares por su condición binacional.

Asimismo, invitó a las personas interesadas a participar en las sesiones programadas y aprovechar estos espacios de atención, cuyo propósito es acercar servicios gratuitos y facilitar el acceso a recursos legales disponibles para la población mexicana que vive en la región.

Las autoridades consulares reiteraron que continuarán impulsando acciones de asistencia y protección para los connacionales, mediante alianzas con especialistas y organizaciones que permitan atender sus principales necesidades jurídicas y sociales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Consulado

Localizaciones


Coahuila
Eagle Pass
Piedra Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Fermachem: Doble contaminación

Fermachem: Doble contaminación
true

Provoca AHMSA crisis sanitaria en Monclova
El transporte en Torreón, más de una década de promesas fallidas

El transporte en Torreón, más de una década de promesas fallidas
Entre enero de 2021 y abril de 2026, Coahuila reporta mil 270 consultas por burnout ante el Seguro Social.

Coahuila: Golpea ‘epidemia’ de burnout, sumando mil 270 consultas ante el IMSS
Alejandro Gutiérrez e integrantes de Dignidad Animal explicaron las acciones que realiza la organización en materia de rescate, rehabilitación y adopción de perros en Saltillo.

Tras el caso Rocky en Saltillo, Dignidad Animal llama a transformar la indignación en adopciones y fortalecer el bienestar animal
Cheliz Flores (al centro), se coronó campeón de la división Optics durante la Copa Noreste IPSC celebrada en Saltillo.

José Luis “Cheliz” Flores busca impulsar el tiro práctico y romper estigmas en Coahuila
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, declaró que las fuerzas de Kiev atacaron un buque de guerra ruso y embarcaciones “utilizadas en envíos de carga militar” relacionados con Irán.

Irán intensifica sus amenazas contra Ucrania tras el ataque en el mar Caspio
Bomberos rocían agua en un incendio forestal cerca de Lacanau, en el suroeste de Francia, el sábado 25 de julio de 2026.

Incendios forestales en Francia obligan a evacuar a 250 mil personas y sigue avanzando