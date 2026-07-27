Escuela de Verano del Templo Bethel de Piedras Negras impulsa el manejo de emociones en la niñez

Los organizadores, Ernesto Torres y Esmeralda Flores, informaron que las actividades iniciarán cada día a las 6:00 de la tarde y estarán dirigidas a participantes de distintas edades, distribuidos en siete grupos atendidos por maestros capacitados para responder a las necesidades de cada etapa de desarrollo.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el propósito de ofrecer un espacio de aprendizaje integral durante el periodo vacacional, del 27 al 31 de julio se llevará a cabo la Escuela de Verano del Templo Bethel, ubicado en la colonia Venustiano Carranza (kilómetro 10). El programa tendrá como eje central ayudar a niñas y niños a conocer, expresar y manejar adecuadamente sus emociones.

Torres explicó que, además de las enseñanzas y actividades recreativas, el programa busca fortalecer las habilidades socioemocionales, de modo que los asistentes aprendan a identificar emociones como la alegría, el enojo, el miedo y la tristeza, y desarrollen herramientas para expresarlas de manera saludable.

Las clases se impartirán de forma dinámica mediante juegos, actividades participativas y enseñanzas adaptadas a cada grupo de edad, con el objetivo de que el aprendizaje sea significativo y entretenido.

Por su parte, Flores destacó que cada jornada incluirá dinámicas, sorpresas y un refrigerio, elementos que favorecen la confianza, la convivencia y la sana interacción entre los niños y sus familias.

Los organizadores invitaron a la población de la colonia Venustiano Carranza y sectores cercanos a participar en esta actividad gratuita, cuyo lema este año es ”De 0 a 100 años”, ya que la invitación está abierta a personas de todas las edades.

La Escuela de Verano del Templo Bethel busca ofrecer una experiencia que combine diversión, valores y desarrollo emocional, contribuyendo a que niñas y niños regresen a sus actividades escolares con mayores herramientas para comprender y manejar sus emociones.