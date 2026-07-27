Escuela de Verano del Templo Bethel de Piedras Negras impulsa el manejo de emociones en la niñez
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El Templo Bethel realizará del 27 al 31 de julio una Escuela de Verano enfocada en el desarrollo emocional de niñas y niños mediante actividades recreativas y formativas
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el propósito de ofrecer un espacio de aprendizaje integral durante el periodo vacacional, del 27 al 31 de julio se llevará a cabo la Escuela de Verano del Templo Bethel, ubicado en la colonia Venustiano Carranza (kilómetro 10). El programa tendrá como eje central ayudar a niñas y niños a conocer, expresar y manejar adecuadamente sus emociones.
Los organizadores, Ernesto Torres y Esmeralda Flores, informaron que las actividades iniciarán cada día a las 6:00 de la tarde y estarán dirigidas a participantes de distintas edades, distribuidos en siete grupos atendidos por maestros capacitados para responder a las necesidades de cada etapa de desarrollo.
Torres explicó que, además de las enseñanzas y actividades recreativas, el programa busca fortalecer las habilidades socioemocionales, de modo que los asistentes aprendan a identificar emociones como la alegría, el enojo, el miedo y la tristeza, y desarrollen herramientas para expresarlas de manera saludable.
Las clases se impartirán de forma dinámica mediante juegos, actividades participativas y enseñanzas adaptadas a cada grupo de edad, con el objetivo de que el aprendizaje sea significativo y entretenido.
Por su parte, Flores destacó que cada jornada incluirá dinámicas, sorpresas y un refrigerio, elementos que favorecen la confianza, la convivencia y la sana interacción entre los niños y sus familias.
Los organizadores invitaron a la población de la colonia Venustiano Carranza y sectores cercanos a participar en esta actividad gratuita, cuyo lema este año es ”De 0 a 100 años”, ya que la invitación está abierta a personas de todas las edades.
La Escuela de Verano del Templo Bethel busca ofrecer una experiencia que combine diversión, valores y desarrollo emocional, contribuyendo a que niñas y niños regresen a sus actividades escolares con mayores herramientas para comprender y manejar sus emociones.