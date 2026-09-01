Convocan a marcha pacífica para defender el agua en Zaragoza, Coahuila

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    Convocan a marcha pacífica para defender el agua en Zaragoza, Coahuila
    La convocatoria plantea concentrarse en la placita Ignacio Zaragoza, en la salida hacia Acuña, para posteriormente avanzar hasta la Plaza Principal de Zaragoza, Coahuila. CORTESÍA

El llamado también está dirigido a habitantes de la región de los cinco manantiales y personas que deseen sumarse a la movilización de carácter pacífico

ZARAGOZA, COAH.- Una convocatoria ciudadana llama a habitantes de Zaragoza y de la región de los Cinco Manantiales a participar en una marcha pacífica en defensa del agua y la tierra, con un recorrido que contempla partir de la placita Ignacio Zaragoza, ubicada en la salida hacia Acuña, para avanzar hasta la Plaza Principal.

El llamado invita a los participantes a llevar pancartas, lonas o peticiones y, para quienes cuenten con ellas, trailas ganaderas. La convocatoria plantea una movilización sin violencia y destaca la participación ciudadana como parte de la defensa del recurso hídrico de la región.

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La actividad se plantea en un contexto en el que el tema del aprovechamiento y conducción del agua mantiene atención en Zaragoza. De manera reciente, medios regionales retomaron información de la Secretaría de Desarrollo Rural sobre los trabajos de tecnificación del canal San Ildefonso, ubicado en este municipio.

De acuerdo con la información difundida, la obra contempla la rehabilitación y revestimiento de este canal con el objetivo de mejorar la conducción del agua destinada a la agricultura y reducir pérdidas durante su traslado.

$!El llamado está dirigido a habitantes de Zaragoza, la región de los Cinco Manantiales y personas que deseen sumarse a la movilización de carácter pacífico.
El llamado está dirigido a habitantes de Zaragoza, la región de los Cinco Manantiales y personas que deseen sumarse a la movilización de carácter pacífico. CORTESÍA

La Secretaría de Desarrollo Rural informó que durante 2025 se destinaron 20 millones de pesos a 20 proyectos relacionados con el uso eficiente del agua en Coahuila, mientras que para 2026 se contempla una inversión de 34 millones de pesos para 27 proyectos de infraestructura hidroagrícola.

En el caso de Zaragoza, los trabajos en el canal San Ildefonso cuentan con participación de los gobiernos y del sector productivo, además de iniciativa privada, dentro de las acciones de modernización del riego.

La convocatoria a la marcha mantiene como eje la defensa del agua y llama a la población de los Cinco Manantiales a sumarse de manera pacífica. Hasta ahora, el planteamiento difundido en redes se centra en la participación ciudadana y en hacer visible la importancia del recurso para la región.

La movilización contempla concluir en la Plaza Principal de Zaragoza, donde los participantes podrán llevar sus peticiones y pancartas relacionadas con la defensa del agua y la tierra.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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