Convocan en Nava a reunión informativa sobre el gusano barrenador

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    Convocan en Nava a reunión informativa sobre el gusano barrenador
    Productores y ciudadanía recibirán orientación sobre medidas de vigilancia y control sanitario. ARCHIVO

Autoridades municipales invitaron a productores, ejidatarios y ciudadanía en general a conocer las medidas de prevención y control ante los recientes casos de gusano barrenador del ganado

NAVA, COAH.- Con el propósito de reforzar las acciones de prevención y control ante los recientes casos de gusano barrenador del ganado (GBG), el Gobierno Municipal de Nava, a través de la Dirección de Fomento Agropecuario, convocó a ejidatarios, productores, amas de casa y ciudadanía en general a una reunión informativa sobre esta plaga.

Durante la sesión, especialistas ofrecerán orientación sobre la detección temprana, medidas de prevención y protocolos de atención ante posibles infestaciones. También emitirán recomendaciones para proteger a los animales domésticos y de traspatio.

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$!Autoridades de Nava convocaron a una reunión para informar sobre la prevención del gusano barrenador.
Autoridades de Nava convocaron a una reunión para informar sobre la prevención del gusano barrenador. CORTESÍA

Las autoridades subrayaron la importancia de que la población se mantenga informada y participe activamente en las estrategias de vigilancia sanitaria, ya que la prevención resulta clave para evitar la propagación del gusano barrenador.

La reunión se realizará el próximo martes 16 de junio, a las 11:00 horas, en las oficinas de Fomento Agropecuario del municipio de Nava.

El Gobierno Municipal reiteró su llamado a la ciudadanía para sumarse a estas acciones de prevención y cuidado de la salud animal, recordando que la colaboración de todos es esencial para proteger la actividad ganadera y el bienestar de las familias de la región.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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