Convocan en Nava a reunión informativa sobre el gusano barrenador

Durante la sesión, especialistas ofrecerán orientación sobre la detección temprana, medidas de prevención y protocolos de atención ante posibles infestaciones. También emitirán recomendaciones para proteger a los animales domésticos y de traspatio.

NAVA, COAH.- Con el propósito de reforzar las acciones de prevención y control ante los recientes casos de gusano barrenador del ganado (GBG), el Gobierno Municipal de Nava, a través de la Dirección de Fomento Agropecuario , convocó a ejidatarios, productores, amas de casa y ciudadanía en general a una reunión informativa sobre esta plaga.

Las autoridades subrayaron la importancia de que la población se mantenga informada y participe activamente en las estrategias de vigilancia sanitaria, ya que la prevención resulta clave para evitar la propagación del gusano barrenador.

La reunión se realizará el próximo martes 16 de junio, a las 11:00 horas, en las oficinas de Fomento Agropecuario del municipio de Nava.

El Gobierno Municipal reiteró su llamado a la ciudadanía para sumarse a estas acciones de prevención y cuidado de la salud animal, recordando que la colaboración de todos es esencial para proteger la actividad ganadera y el bienestar de las familias de la región.