Corrupción no se apaga: cae inspector de Piedras Negras por soborno en venta de pirotecnia

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Pese a los discursos oficiales de combate a la corrupción, las prácticas irregulares continúan apareciendo dentro de los gobiernos, incluso en áreas básicas de supervisión.

Un caso reciente sucedido en Piedras Negras expuso cómo la falta de controles y la complicidad de funcionarios permiten que actividades ilegales se mantengan, poniendo en riesgo a la población.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón: Lanzan auto contra dos jóvenes en la Braulio Fernández Aguirre; uno pierde un pie

El 31 de diciembre de 2025, un inspector municipal fue dado de baja tras confirmarse su participación en un presunto acto de corrupción relacionado con la venta clandestina de pirotecnia explosiva durante la temporada decembrina.

El hecho salió a la luz luego de un reporte ciudadano anónimo que derivó en operativos, decomisos y una investigación formal.

Autoridades municipales reconocieron que durante las fiestas de fin de año existieron fallas en la vigilancia del comercio de pirotecnia, principalmente por la confusión generada entre los productos permitidos y los estrictamente prohibidos.

Aunque el gobierno estatal autorizó la venta de artículos de bajo riesgo, como luces de bengala, esta permisividad fue aprovechada por algunos comerciantes para introducir explosivos sin autorización.

Durante una de las inspecciones, un comerciante admitió haber entregado 10 mil pesos a un inspector municipal para poder vender pirotecnia explosiva sin enfrentar sanciones. Al ser citado junto con el resto del personal de inspección, el funcionario de Piedras Negras señalado reconoció haber recibido el dinero, lo que derivó en su separación inmediata del cargo.

Además del caso de soborno, el Ayuntamiento de Piedras Negras informó sobre al menos 12 decomisos de pirotecnia ilegal, algunos de ellos de gran volumen. En uno de los operativos, los explosivos fueron localizados dentro de un domicilio particular, situación que obligó a dar parte al Ministerio Público.

TE PUEDE INTERESAR: Cerró Coahuila 2025 con un desaparecido por semana, Durango duplica cifra

}Aunque las autoridades evitaron revelar los puntos exactos de los aseguramientos para no entorpecer las investigaciones, confirmaron que el comerciante quedó a disposición de la Fiscalía del Estado, que será la encargada de deslindar responsabilidades penales.

El inspector cesado había trabajado en administraciones anteriores y se había reincorporado meses atrás, lo que reavivó cuestionamientos sobre los filtros de contratación y la supervisión interna. Funcionarios municipales señalaron que se revisará si existen más implicados, aunque por ahora no hay denuncias formales contra otros servidores públicos.

El caso, aseguraron, marcará un precedente para endurecer los controles, reforzar la supervisión y aplicar una política de cero tolerancia.