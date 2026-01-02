Torreón: Lanzan auto contra dos jóvenes en la Braulio Fernández Aguirre; uno pierde un pie

TORREÓN, COAH.- Dos jóvenes resultaron gravemente lesionados tras ser arrollados durante la madrugada de este viernes 2 de enero en la colonia Braulio Fernández Aguirre, luego de que un vehículo se impactara contra el sitio donde se encontraban conviviendo.

Uno de los afectados sufrió la amputación de parte de un pie, mientras que ambos presentan fracturas en las extremidades inferiores.

De acuerdo con testigos, el accidente ocurrió alrededor de las 02:50 horas, en el cruce de las calles Doceva y 13, donde Fernando Eleazar, de 20 años, y un menor de 17 años convivían y consumían bebidas alcohólicas en un altar dedicado a San Judas Tadeo.

En ese momento, un automóvil Nissan Tsuru, con placas del estado de Coahuila, circulaba por la zona cuando de manera repentina se proyectó contra el sitio, arrollando a los jóvenes y posteriormente impactándose contra un poste de madera. El choque provocó que la unidad se incendiara, fuego que se extendió a otros postes cercanos.

Tras el impacto, los jóvenes quedaron tendidos sobre la banqueta con lesiones severas en las piernas. El estruendo despertó a vecinos del sector, quienes salieron de sus domicilios para auxiliarlos y solicitar apoyo de los servicios de emergencia.

Mientras algunos habitantes trasladaron a los lesionados de urgencia a la Cruz Roja, otros increparon al conductor y a su acompañante, lo que derivó en una riña en la que participaron alrededor de 20 personas.

Elementos de la Policía Municipal arribaron al lugar para controlar la situación y permitir el ingreso de los cuerpos de emergencia; sin embargo, en medio del disturbio, los presuntos responsables lograron huir, sin que hasta el momento se conozca su identidad o paradero.