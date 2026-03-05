Cruz Roja Piedras Negras mantiene ambulancias actualizadas y refuerza capacitación

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 5 marzo 2026
    Cruz Roja Piedras Negras mantiene ambulancias actualizadas y refuerza capacitación
    La delegación de la Cruz Roja en Piedras Negras trabaja de manera constante para garantizar un servicio seguro y profesional a la ciudadanía. Archivo

Presidente del patronato aclara que la benemérita institución no es negocio, sino una instutución humanitaria

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La delegación de la Cruz Roja en Piedras Negras trabaja de manera constante para garantizar un servicio seguro y profesional a la ciudadanía, tanto en infraestructura como en la preparación de su personal, afirmó el presidente del patronato, Homero Martínez Montalvo.

Destacó que una de las principales normas que se cumplen es que las ambulancias no superen los 10 años de antigüedad, lo que asegura unidades en óptimas condiciones y acordes con los lineamientos oficiales para la atención de emergencias.

TE PUEDE INTERESAR: Inversión federal en Coahuila impulsa a PN para desfogar Nuevo Laredo

En cuanto al personal, subrayó que cuentan con un equipo sólido de paramédicos en formación continua. Estos reciben capacitación en protocolos de atención prehospitalaria, técnicas de empaquetamiento de pacientes y procedimientos para el manejo adecuado en situaciones de riesgo. También se enfatiza la enseñanza de técnicas de extracción y el respeto tanto a la ciudadanía como al entorno donde se presenta una emergencia.

El presidente del patronato resaltó la importancia de la preparación de los conductores de ambulancias, ya que se trata de vehículos de alto riesgo. La educación y el entrenamiento constante, dijo, han sido clave para prevenir accidentes y fortalecer la seguridad durante los traslados.

En materia de infraestructura, informó que la delegación se mantiene estable y cuenta con equipo de imagenología radiológica, además de impulsar un proyecto de sustentabilidad que fomenta una relación de apoyo mutuo con la comunidad.

Finalmente, reiteró que la Cruz Roja no es un negocio, sino una institución humanitaria que atiende principalmente a personas sin afiliación al IMSS o ISSSTE, y que funciona gracias al respaldo solidario de la sociedad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ambulancias
Capacitación

Organizaciones


Cruz Roja

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Los 10 puntos de la reforma electoral

Los 10 puntos de la reforma electoral
true

Por falta de denuncias liberan a ‘Lady Relojes’
true

POLITICÓN: ‘Lady Relojes’, el escándalo de la estafa en Saltillo podría ocultar delitos mayores
Autoridades municipales informaron que continúan en análisis los puntos donde podrían construirse nuevos cruces ferroviarios en la ciudad.

Analizan viabilidad de puentes vehiculares ante llegada del tren a Saltillo
La moción de la defensa de Flores tiene la misma estructura que la de Maduro e incluye una declaración jurada de ésta, en la que afirma que no puede costear su propia defensa.

Esposa de Maduro pide anular cargos en EU por bloqueo de defensa
El DB llega procedente de Arcángeles de Puebla para reforzar la secundaria del equipo.

Dinos de Saltillo anuncia al defensivo Patricio Garza como nuevo refuerzo
El ejército estadounidense está ayudando a Ecuador a planificar una serie de redadas contra las violentas bandas de narcotraficantes del país sudamericano.

Por qué Ecuador pidió ayuda al ejército de EU en su lucha contra el narcotráfico
Carta entregada al jefe de la aldea de Woro, en el norte de Nigeria, en la que representantes del grupo terrorista nigeriano Boko Haram exigen una “reunión secreta” y el derecho a predicar en la aldea, de mayoría musulmana.

El costo mortal de la falta de acción del ejército de Nigeria