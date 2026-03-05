Cruz Roja Piedras Negras mantiene ambulancias actualizadas y refuerza capacitación

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La delegación de la Cruz Roja en Piedras Negras trabaja de manera constante para garantizar un servicio seguro y profesional a la ciudadanía, tanto en infraestructura como en la preparación de su personal, afirmó el presidente del patronato, Homero Martínez Montalvo.

Destacó que una de las principales normas que se cumplen es que las ambulancias no superen los 10 años de antigüedad, lo que asegura unidades en óptimas condiciones y acordes con los lineamientos oficiales para la atención de emergencias.

En cuanto al personal, subrayó que cuentan con un equipo sólido de paramédicos en formación continua. Estos reciben capacitación en protocolos de atención prehospitalaria, técnicas de empaquetamiento de pacientes y procedimientos para el manejo adecuado en situaciones de riesgo. También se enfatiza la enseñanza de técnicas de extracción y el respeto tanto a la ciudadanía como al entorno donde se presenta una emergencia.

El presidente del patronato resaltó la importancia de la preparación de los conductores de ambulancias, ya que se trata de vehículos de alto riesgo. La educación y el entrenamiento constante, dijo, han sido clave para prevenir accidentes y fortalecer la seguridad durante los traslados.

En materia de infraestructura, informó que la delegación se mantiene estable y cuenta con equipo de imagenología radiológica, además de impulsar un proyecto de sustentabilidad que fomenta una relación de apoyo mutuo con la comunidad.

Finalmente, reiteró que la Cruz Roja no es un negocio, sino una institución humanitaria que atiende principalmente a personas sin afiliación al IMSS o ISSSTE, y que funciona gracias al respaldo solidario de la sociedad.