Dan banderazo de inicio en Piedras Negras a campamento para hijos de policías y personal de Fiscalía de Coahuila

Durante cinco días, los menores tendrán la oportunidad de conocer de manera didáctica las funciones que realizan sus madres y padres dentro de las corporaciones encargadas de la procuración de justicia y la seguridad en la entidad.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con la participación de 60 niñas y niños, este lunes arrancó en Piedras Negras el primer Campamento de Verano 2026 organizado por la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, dirigido a hijas e hijos del personal activo de ambas instituciones.

El programa contempla actividades físicas, culturales y recreativas, pero también dinámicas relacionadas directamente con el trabajo de investigación criminal. Entre ellas destaca el análisis de una escena del crimen ficticia, la toma de huellas dactilares y recorridos para conocer las diferentes áreas de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte I.

El primer día del campamento comenzó con la concentración de los participantes en Piedras Negras, donde se desarrollarán las actividades programadas durante esta semana.

La organización también busca fortalecer la convivencia entre las familias que integran ambas dependencias y generar un acercamiento positivo de niñas y niños con las labores de seguridad y procuración de justicia.

Durante el campamento, los participantes podrán asumir de manera simbólica el papel de investigadores, mediante ejercicios diseñados para que aprendan mientras conviven y desarrollan nuevas habilidades.