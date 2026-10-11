Dan seis años de prisión a detenido con arma y chaleco criminal en Allende, Coahuila

ALLENDE, COAH.- Gerardo “N”, detenido por policías estatales en el tramo carretero Allende–Villa Unión con un arma de fuego, municiones y un chaleco balístico con siglas de una organización delictiva, recibió una sentencia de seis años de prisión.

La condena fue obtenida por la Fiscalía General de la República tras acreditar durante un juicio oral su responsabilidad penal por portación de arma de fuego y posesión de cartuchos. Además de la pena de cárcel, la autoridad judicial le impuso una multa equivalente a 125 Unidades de Medida y Actualización.