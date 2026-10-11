Dan seis años de prisión a detenido con arma y chaleco criminal en Allende, Coahuila

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Piedras Negras
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    Dan seis años de prisión a detenido con arma y chaleco criminal en Allende, Coahuila
    Gerardo ‘N’ recibió una condena de seis años de prisión por portación de arma y posesión de cartuchos. CORTESÍA

Policías estatales aseguraron al hombre un arma, dos cargadores y 47 cartuchos; la sentencia incluye una multa de 125 UMA

ALLENDE, COAH.- Gerardo “N”, detenido por policías estatales en el tramo carretero Allende–Villa Unión con un arma de fuego, municiones y un chaleco balístico con siglas de una organización delictiva, recibió una sentencia de seis años de prisión.

La condena fue obtenida por la Fiscalía General de la República tras acreditar durante un juicio oral su responsabilidad penal por portación de arma de fuego y posesión de cartuchos. Además de la pena de cárcel, la autoridad judicial le impuso una multa equivalente a 125 Unidades de Medida y Actualización.

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El caso comenzó con la intervención de elementos de la Policía Estatal de Coahuila, quienes detuvieron al hombre sobre la carretera que comunica a ambos municipios. Durante el procedimiento aseguraron un arma, dos cargadores y 47 cartuchos útiles, además del equipo de protección balística.

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Los agentes entregaron al detenido y los objetos asegurados al Ministerio Público de la Federación. A partir de esa puesta a disposición, la Fiscalía Especializada de Control Regional en Coahuila inició las investigaciones y reunió los elementos para llevar la acusación ante la autoridad judicial.

El procedimiento llegó a juicio oral, donde la representación federal presentó las pruebas con las que acreditó la responsabilidad de Gerardo “N” y obtuvo la resolución condenatoria.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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