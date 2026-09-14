De 3 a 200 camiones: Tracto Clásicos exhibe su historia y altruismo en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Lo que comenzó en 2022 como un viaje entre 3 amigos hoy es una comunidad de aproximadamente 200 apasionados de los motores. Juan Raúl Tamez Tamez, presidente de la agrupación Tracto Clásicos de Nuevo León, destacó el acelerado crecimiento de este colectivo dedicado a la conservación y exhibición de tractocamiones antiguos, en el marco de su participación en Piedras Negras.

El directivo recordó que el proyecto nació formalmente en marzo de 2022 con la idea de realizar una travesía rumbo a Mazatlán, Sinaloa. Sin embargo, el entusiasmo creció rápidamente: para mayo de ese mismo año, la convocatoria superó las expectativas y logró reunir cerca de 20 unidades en su primera gran rodada. Desde entonces, el interés por preservar estos vehículos de valor histórico no ha dejado de sumar integrantes.

La llegada de Tracto Clásicos a Piedras Negras se dio tras la invitación de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) local para sumarse al Truck Legends Fest, un evento que busca visibilizar el legado cultural y la evolución del autotransporte en México.

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD Más allá de la pasión por los motores, Tamez Tamez enfatizó que la agrupación mantiene una vocación social constante. Como muestra de ello, destacó la reciente donación de 100 mil pesos destinados a cubrir los gastos de traslado a Los Ángeles, California, de un niño diagnosticado con cáncer para que pueda recibir tratamiento especializado.

“Es un orgullo poder ayudar”, afirmó Tamez Tamez, subrayando que el sentido de solidaridad y el apoyo a las causas sociales son pilares fundamentales que definen la identidad de la agrupación.