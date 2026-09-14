De 3 a 200 camiones: Tracto Clásicos exhibe su historia y altruismo en Piedras Negras

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    De 3 a 200 camiones: Tracto Clásicos exhibe su historia y altruismo en Piedras Negras
    La agrupación reúne a alrededor de 200 aficionados a los tractocamiones antiguos y su conservación. JOSUÉ RODRÍGUEZ

La agrupación reúne a unos 200 aficionados y combina la conservación de unidades antiguas con acciones de apoyo social

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Lo que comenzó en 2022 como un viaje entre 3 amigos hoy es una comunidad de aproximadamente 200 apasionados de los motores. Juan Raúl Tamez Tamez, presidente de la agrupación Tracto Clásicos de Nuevo León, destacó el acelerado crecimiento de este colectivo dedicado a la conservación y exhibición de tractocamiones antiguos, en el marco de su participación en Piedras Negras.

$!Juan Raúl Tamez Tamez, presidente de la agrupación Tracto Clásicos de Nuevo León, destacó el crecimiento del colectivo desde su creación en 2022.
Juan Raúl Tamez Tamez, presidente de la agrupación Tracto Clásicos de Nuevo León, destacó el crecimiento del colectivo desde su creación en 2022. JOSUÉ RODRÍGUEZ

El directivo recordó que el proyecto nació formalmente en marzo de 2022 con la idea de realizar una travesía rumbo a Mazatlán, Sinaloa. Sin embargo, el entusiasmo creció rápidamente: para mayo de ese mismo año, la convocatoria superó las expectativas y logró reunir cerca de 20 unidades en su primera gran rodada. Desde entonces, el interés por preservar estos vehículos de valor histórico no ha dejado de sumar integrantes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/estrena-allende-nuevo-acceso-en-su-bicentenario-EM23491757

La llegada de Tracto Clásicos a Piedras Negras se dio tras la invitación de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) local para sumarse al Truck Legends Fest, un evento que busca visibilizar el legado cultural y la evolución del autotransporte en México.

$!Tracto Clásicos de Nuevo León participó en el encuentro realizado en Piedras Negras para preservar el legado del autotransporte.
Tracto Clásicos de Nuevo León participó en el encuentro realizado en Piedras Negras para preservar el legado del autotransporte. JOSUÉ RODRÍGUEZ

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

Más allá de la pasión por los motores, Tamez Tamez enfatizó que la agrupación mantiene una vocación social constante. Como muestra de ello, destacó la reciente donación de 100 mil pesos destinados a cubrir los gastos de traslado a Los Ángeles, California, de un niño diagnosticado con cáncer para que pueda recibir tratamiento especializado.

$!Camiones tipo militar también forman parte de la exhibición.
Camiones tipo militar también forman parte de la exhibición. JOSUÉ RODRÍGUEZ

“Es un orgullo poder ayudar”, afirmó Tamez Tamez, subrayando que el sentido de solidaridad y el apoyo a las causas sociales son pilares fundamentales que definen la identidad de la agrupación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Altruismo
Camiones
Exposiciones

Localizaciones


Coahuila
Piedras Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Lo que quieren hacer ver

Lo que quieren hacer ver
true

Morena: Fraude patriota en la cocina del 2027
true

POLITICÓN: ¡Attolini lo advirtió! Las acusaciones que anticiparon la caída de Pepe Ganem y Martha Rodríguez
Las estructuras metálicas quedaron retorcidas sobre las vías tras el accidente ferroviario.

Descarrilan y vuelcan más de 80 vagones del tren en Estación Marte, General Cepeda
La discusión escaló hasta llegar a los golpes frente al establecimiento.

Riñen por un pollo y terminan a golpes en Parras; una mujer resulta lesionada
Dhiraj Bommadevara y Marie Horackova conquistaron los títulos de recurvo varonil y femenil, respectivamente, en el cierre de la Final.

Final de Tiro con Arco en Saltillo: Dhiraj Bommadevara y Marie Horackova ganan el recurvo
En esta fotografía, facilitada por la Oficina de Prensa de la Compañía Ferroviaria Ucraniana Ukrzaliznytsia, se observa una locomotora dañada en un ataque con drones rusos en la estación de tren de Yahodyn, cerca de la frontera de Ucrania con Polonia, el domingo 13 de septiembre de 2026.

Un dron ruso impacta contra un tren cerca de la frontera entre Ucrania y Polonia; Boris Johnson el posible objetivo
OpenAI afirmó que la legislación debería centrarse exclusivamente en los laboratorios de IA más avanzados y no en las empresas emergentes que trabajan con sistemas menos potentes.

OpenAI insta a los legisladores británicos a controlar la tecnología ante la creciente preocupación por la seguridad