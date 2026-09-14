Estrena Allende nuevo acceso en su bicentenario

El alcalde Ricardo Treviño Guevara encabezó el acto inaugural, acompañado por su esposa, María del Refugio Saldívar de Treviño, presidenta honoraria del DIF Municipal; la secretaria del Ayuntamiento, Liliana Margarita Calvillo Gómez; integrantes del Cabildo y funcionarios de la administración local.

ALLENDE, COAH.- Como parte de las actividades conmemorativas por los 200 años de historia de Allende , autoridades municipales inauguraron el nuevo Arco de Bienvenida, estructura que desde el acceso principal al municipio se incorpora al paisaje urbano como símbolo de identidad y pertenencia para sus habitantes.

Durante la ceremonia, el sacerdote Rafael Castillo Guillén realizó la bendición de la estructura, que a partir de ahora dará la bienvenida a quienes ingresen a Allende y servirá como uno de los elementos representativos de las celebraciones por el bicentenario de la localidad.

La obra fue presentada en el marco de una fecha considerada significativa para la comunidad, al reunir dos siglos de historia, tradiciones y transformación del municipio. El nuevo acceso busca convertirse también en un referente visual para quienes llegan a Allende procedentes de otras localidades.

La celebración continuó posteriormente en el Templo Parroquial de San Juan de Mata, donde autoridades, familias y habitantes participaron en una Misa de Acción de Gracias por los 200 años de historia del municipio.

La ceremonia religiosa fue presidida por monseñor Alfonso Miranda, obispo de la Diócesis de Piedras Negras, quien acompañó a la comunidad en la jornada conmemorativa.

Con ambas actividades, Allende dio continuidad a los festejos por su bicentenario, combinando la incorporación de una nueva obra en uno de sus principales accesos con una ceremonia religiosa dedicada a recordar la trayectoria de la comunidad.