Estrena Allende nuevo acceso en su bicentenario

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Piedras Negras
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    Estrena Allende nuevo acceso en su bicentenario
    El nuevo arco del acceso a Allende, Coahuila, fue bendecido durante la ceremonia realizada como parte de los festejos por los 200 años del municipio. CORTESÍA

La estructura fue inaugurada en el acceso principal del municipio durante las actividades conmemorativas por el aniversario

ALLENDE, COAH.- Como parte de las actividades conmemorativas por los 200 años de historia de Allende, autoridades municipales inauguraron el nuevo Arco de Bienvenida, estructura que desde el acceso principal al municipio se incorpora al paisaje urbano como símbolo de identidad y pertenencia para sus habitantes.

El alcalde Ricardo Treviño Guevara encabezó el acto inaugural, acompañado por su esposa, María del Refugio Saldívar de Treviño, presidenta honoraria del DIF Municipal; la secretaria del Ayuntamiento, Liliana Margarita Calvillo Gómez; integrantes del Cabildo y funcionarios de la administración local.

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Durante la ceremonia, el sacerdote Rafael Castillo Guillén realizó la bendición de la estructura, que a partir de ahora dará la bienvenida a quienes ingresen a Allende y servirá como uno de los elementos representativos de las celebraciones por el bicentenario de la localidad.

La obra fue presentada en el marco de una fecha considerada significativa para la comunidad, al reunir dos siglos de historia, tradiciones y transformación del municipio. El nuevo acceso busca convertirse también en un referente visual para quienes llegan a Allende procedentes de otras localidades.

La celebración continuó posteriormente en el Templo Parroquial de San Juan de Mata, donde autoridades, familias y habitantes participaron en una Misa de Acción de Gracias por los 200 años de historia del municipio.

La ceremonia religiosa fue presidida por monseñor Alfonso Miranda, obispo de la Diócesis de Piedras Negras, quien acompañó a la comunidad en la jornada conmemorativa.

Con ambas actividades, Allende dio continuidad a los festejos por su bicentenario, combinando la incorporación de una nueva obra en uno de sus principales accesos con una ceremonia religiosa dedicada a recordar la trayectoria de la comunidad.

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El aniversario representa para los habitantes una oportunidad para reconocer las raíces que dieron origen al municipio, las generaciones que han contribuido a su desarrollo y las tradiciones que permanecen como parte de su identidad.

La inauguración del arco quedó así integrada a las actividades conmemorativas de los 200 años de Allende, como una obra destinada a recibir a visitantes y habitantes y a dejar una referencia permanente de esta celebración histórica.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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