De abogado nigropetense a actor: una historia que nació por accidente y hoy cruza fronteras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Con una sólida trayectoria en el ámbito jurídico, el abogado nigropetense Antonio Salazar Charre ha descubierto en el cine una vocación inesperada. Su incursión en la industria cinematográfica ocurrió de manera fortuita: fue contratado para atender un caso de derechos de autor contra un productor en Monterrey. Sin embargo, lejos de llegar a los tribunales, ambas partes alcanzaron un acuerdo durante el estreno de una película. Ese encuentro marcó el inicio de una carrera actoral que hoy lo proyecta más allá de las fronteras nacionales.

La primera oportunidad llegó con la cinta Poder, ambición y corrupción, donde compartió créditos con actores reconocidos. A partir de ahí, comenzó a abrirse paso en el medio, acumulando contactos y nuevas participaciones. Entre sus papeles más destacados figuran el de comandante en Los secuestrados, así como intervenciones en El Rey del Fierro y El cártel del fierro, donde interpretó personajes vinculados a la autoridad y al crimen organizado. Algunos de sus proyectos ya se encuentran disponibles en plataformas digitales como YouTube, mientras que otros han logrado acuerdos de difusión televisiva, ampliando su alcance a nivel nacional e internacional, especialmente en Texas. Su más reciente producción, Retén de la Muerte, rodada en marzo de este año, lo muestra como un agente de la DEA que busca justicia tras el asesinato de su familia. En esta cinta, además de actuar, participó como coproductor. Fuera de las cámaras, Salazar Charre también ha cultivado su faceta musical, con más de 200 composiciones y varios discos difundidos en redes sociales. Todo ello lo ha sabido equilibrar con su profesión como abogado penalista, que continúa siendo su principal fuente de ingresos.

El propio actor asegura que su éxito se debe a la constancia, la disciplina y sus convicciones personales, además de la fe que lo ha acompañado en cada etapa. Subraya que, aunque sus películas abordan temas duros, todas buscan transmitir un mensaje claro: el camino correcto siempre es preferible, pues el sendero equivocado conduce inevitablemente a la muerte o a la pérdida de la libertad. También lanza una advertencia a los padres para que aprendan a identificar señales en sus hijos y corregirlas a tiempo. Mientras espera nuevas oportunidades en la actuación, Antonio Salazar Charre continúa ejerciendo la abogacía en su natal Piedras Negras, sin descartar que en el proceso surjan más canciones para sus próximos discos.

Publicidad