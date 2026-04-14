De abogado nigropetense a actor: una historia que nació por accidente y hoy cruza fronteras

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Piedras Negras
/ 14 abril 2026
    De abogado nigropetense a actor: una historia que nació por accidente y hoy cruza fronteras
    Además de su faceta como actor, Antonio Salazar Charre también ha participado como coproductor en proyectos recientes, ampliando su experiencia dentro de la industria del entretenimiento. CORTESÍA

Además de su incursión en el cine, el profesionista ha desarrollado una carrera musical con más de 200 composiciones, sin dejar de ejercer la abogacía

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Con una sólida trayectoria en el ámbito jurídico, el abogado nigropetense Antonio Salazar Charre ha descubierto en el cine una vocación inesperada.

Su incursión en la industria cinematográfica ocurrió de manera fortuita: fue contratado para atender un caso de derechos de autor contra un productor en Monterrey. Sin embargo, lejos de llegar a los tribunales, ambas partes alcanzaron un acuerdo durante el estreno de una película. Ese encuentro marcó el inicio de una carrera actoral que hoy lo proyecta más allá de las fronteras nacionales.

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$!Paralelamente, el profesionista mantiene su labor como abogado penalista y desarrolla su carrera musical con composiciones que difunde en redes sociales.
Paralelamente, el profesionista mantiene su labor como abogado penalista y desarrolla su carrera musical con composiciones que difunde en redes sociales. CORTESÍA

La primera oportunidad llegó con la cinta Poder, ambición y corrupción, donde compartió créditos con actores reconocidos. A partir de ahí, comenzó a abrirse paso en el medio, acumulando contactos y nuevas participaciones. Entre sus papeles más destacados figuran el de comandante en Los secuestrados, así como intervenciones en El Rey del Fierro y El cártel del fierro, donde interpretó personajes vinculados a la autoridad y al crimen organizado.

Algunos de sus proyectos ya se encuentran disponibles en plataformas digitales como YouTube, mientras que otros han logrado acuerdos de difusión televisiva, ampliando su alcance a nivel nacional e internacional, especialmente en Texas. Su más reciente producción, Retén de la Muerte, rodada en marzo de este año, lo muestra como un agente de la DEA que busca justicia tras el asesinato de su familia. En esta cinta, además de actuar, participó como coproductor.

Fuera de las cámaras, Salazar Charre también ha cultivado su faceta musical, con más de 200 composiciones y varios discos difundidos en redes sociales. Todo ello lo ha sabido equilibrar con su profesión como abogado penalista, que continúa siendo su principal fuente de ingresos.

$!Su carrera en el cine comenzó tras un caso legal en Monterrey, lo que lo llevó a integrarse a proyectos fílmicos que actualmente tienen presencia en plataformas digitales y televisión.
Su carrera en el cine comenzó tras un caso legal en Monterrey, lo que lo llevó a integrarse a proyectos fílmicos que actualmente tienen presencia en plataformas digitales y televisión. CORTESÍA

El propio actor asegura que su éxito se debe a la constancia, la disciplina y sus convicciones personales, además de la fe que lo ha acompañado en cada etapa. Subraya que, aunque sus películas abordan temas duros, todas buscan transmitir un mensaje claro: el camino correcto siempre es preferible, pues el sendero equivocado conduce inevitablemente a la muerte o a la pérdida de la libertad. También lanza una advertencia a los padres para que aprendan a identificar señales en sus hijos y corregirlas a tiempo.

Mientras espera nuevas oportunidades en la actuación, Antonio Salazar Charre continúa ejerciendo la abogacía en su natal Piedras Negras, sin descartar que en el proceso surjan más canciones para sus próximos discos.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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