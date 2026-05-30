Deja dirección de Tránsito funcionaria de Piedras Negras

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    Deja dirección de Tránsito funcionaria de Piedras Negras
    La salida de Saira Michelle Ibarra obligará a definir nuevos responsables en las áreas de Tránsito y Atención y Ayuda para la Mujer. JOSUÉ RODRÍGUEZ

La salida de Saira Michelle Ibarra también dejó vacante el área de Atención y Ayuda para la Mujer; versiones difundidas en medios apuntan a diferencias internas en la corporación

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Saira Michelle Ibarra dejó la Dirección de Tránsito y Vialidad de la Policía Municipal de Piedras Negras, cargo que desempeñaba desde hace varios años dentro de la corporación.

De acuerdo con información difundida por medios locales, la renuncia fue presentada y aceptada durante la presente semana, aunque hasta el momento no se han dado a conocer de manera oficial las causas de su salida.

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La baja también dejó vacante el departamento de Atención y Ayuda para la Mujer, ya que la funcionaria se encontraba al frente de ambas áreas dentro de la estructura de Seguridad Pública Municipal.

Según la información que ha trascendido, en días previos Ibarra participó en un evento público de carácter estatal. Posteriormente habrían surgido diferencias al interior de la corporación, situación que distintas versiones vinculan con su decisión de separarse del cargo.

La ahora exfuncionaria acumulaba más de cinco años de trayectoria dentro de la Policía Municipal de Piedras Negras, donde ocupó diversos puestos antes de asumir la Dirección de Tránsito y Vialidad.

Hasta el momento no se ha informado quién asumirá de manera definitiva las funciones que quedaron vacantes tras su salida, por lo que ambas áreas permanecen en proceso de reorganización administrativa.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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