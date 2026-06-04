Denuncian presunto uso indebido de salón municipal para clases de zumba en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Denuncian presunto uso indebido de salón municipal para clases de zumba en Piedras Negras
    Usuarios del salón de usos múltiples de la colonia Bravo cuestionaron el cobro de cuotas presuntamente realizadas dentro de la instalación municipal. JOSUÉ RODRÍGUEZ

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Vecinos y participantes de actividades deportivas en la colonia Bravo denunciaron una presunta irregularidad en el uso del salón de usos múltiples municipal. Señalan que una instructora de zumba estaría cobrando cuotas directamente a los asistentes sin que dichos recursos, aparentemente, se reporten o ingresen a las arcas municipales.

La controversia se intensificó luego de que la maestra Laura Sánchez acusara públicamente actos de acoso y abuso por parte de otra persona que también imparte clases en el mismo espacio. De acuerdo con los señalamientos, la instructora señalada recibe los pagos mediante depósitos o transferencias a una cuenta bancaria personal.

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Según las acusaciones, el dinero recaudado no estaría siendo administrado por el municipio ni existe información pública sobre algún convenio o autorización oficial que respalde el cobro dentro de una instalación propiedad del Ayuntamiento.

Los inconformes aseguran que la instructora ha manifestado contar con autorización directa del alcalde Jacobo Rodríguez para impartir las clases y realizar los cobros, situación que ha generado dudas y cuestionamientos entre usuarios del inmueble y habitantes del sector.

Ante este panorama, ciudadanos solicitaron a las autoridades municipales aclarar bajo qué condiciones se llevan a cabo las actividades en el salón de usos múltiples de la colonia Bravo, así como precisar si existe algún permiso formal, contrato o mecanismo de rendición de cuentas respecto a los recursos obtenidos por concepto de inscripción o participación.

Asimismo, pidieron transparencia sobre el destino de los fondos recaudados y que se determine si el uso de una instalación pública para actividades con cobro cumple con la normatividad vigente y los lineamientos establecidos por el Ayuntamiento.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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