Descarga eléctrica cobra la vida de trabajador en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Descarga eléctrica cobra la vida de trabajador en Piedras Negras
    Compañeros del trabajador lo auxiliaron y trasladaron de emergencia al Hospital Inglés, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento. CORTESÍA

El hombre sufrió el accidente alrededor de las 10:00 horas en una planta de asfalto ubicada sobre la carretera federal número 2

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Un trabajador identificado como José, de 59 años, perdió la vida este jueves luego de sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba sus labores en una planta de asfalto ubicada sobre la carretera a Acuña, en Piedras Negras, Coahuila.

El accidente se registró aproximadamente a las 10:00 horas, cuando el hombre se encontraba trabajando en las instalaciones de la planta. De acuerdo con los primeros datos, durante las actividades laborales recibió una descarga eléctrica que le provocó graves lesiones.

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Sus propios compañeros acudieron en su auxilio y, al percatarse de la gravedad de su estado, lo trasladaron de manera urgente al Hospital Inglés, una clínica particular ubicada en esta ciudad, con la intención de que recibiera atención médica especializada.

Sin embargo, pese al traslado y a los esfuerzos realizados para atenderlo, José perdió la vida en el interior del hospital poco tiempo después de su ingreso.

El fallecimiento fue reportado a las autoridades a través del número nacional de emergencias, lo que generó la movilización de elementos de la Agencia de Investigación Criminal para tomar conocimiento de los hechos y comenzar con las diligencias correspondientes.

La Fiscalía General del Estado también fue informada sobre el caso. De acuerdo con la información proporcionada por el delegado de la Fiscalía en la Región Norte 1, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, se trató de un accidente ocurrido durante la jornada laboral del trabajador.

Las autoridades deberán establecer mediante las investigaciones correspondientes cómo ocurrió la descarga eléctrica y determinar las condiciones en las que se encontraba la instalación o equipo involucrado en el accidente.

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Hasta el momento, no se ha dado a conocer públicamente el nombre comercial de la empresa propietaria u operadora de la planta de asfalto, por lo que las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido.

El cuerpo del trabajador quedó a disposición de las autoridades ministeriales para la realización de los procedimientos legales y periciales correspondientes.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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