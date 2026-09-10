Descarga eléctrica cobra la vida de trabajador en Piedras Negras

El accidente se registró aproximadamente a las 10:00 horas, cuando el hombre se encontraba trabajando en las instalaciones de la planta. De acuerdo con los primeros datos, durante las actividades laborales recibió una descarga eléctrica que le provocó graves lesiones.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Un trabajador identificado como José, de 59 años, perdió la vida este jueves luego de sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba sus labores en una planta de asfalto ubicada sobre la carretera a Acuña, en Piedras Negras , Coahuila.

Sus propios compañeros acudieron en su auxilio y, al percatarse de la gravedad de su estado, lo trasladaron de manera urgente al Hospital Inglés, una clínica particular ubicada en esta ciudad, con la intención de que recibiera atención médica especializada.

Sin embargo, pese al traslado y a los esfuerzos realizados para atenderlo, José perdió la vida en el interior del hospital poco tiempo después de su ingreso.

El fallecimiento fue reportado a las autoridades a través del número nacional de emergencias, lo que generó la movilización de elementos de la Agencia de Investigación Criminal para tomar conocimiento de los hechos y comenzar con las diligencias correspondientes.

La Fiscalía General del Estado también fue informada sobre el caso. De acuerdo con la información proporcionada por el delegado de la Fiscalía en la Región Norte 1, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, se trató de un accidente ocurrido durante la jornada laboral del trabajador.

Las autoridades deberán establecer mediante las investigaciones correspondientes cómo ocurrió la descarga eléctrica y determinar las condiciones en las que se encontraba la instalación o equipo involucrado en el accidente.