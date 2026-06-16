Descartan casos de dengue y rickettsiosis en Piedras Negras; exhortan a reforzar medidas preventivas

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Piedras Negras
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    Descartan casos de dengue y rickettsiosis en Piedras Negras; exhortan a reforzar medidas preventivas
    Aunque las pruebas resultaron negativas, autoridades de Salud implementaron cercos sanitarios en diversas colonias como medida preventiva para evitar posibles riesgos de transmisión. ARCHIVO

Pese a que todos los casos investigados fueron descartados, las autoridades sanitarias mantienen activos los cercos epidemiológicos y las medidas preventivas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Jurisdicción Sanitaria Uno, en Piedras Negras, confirmó que los casos sospechosos de dengue y rickettsiosis que se encontraban bajo investigación fueron descartados tras los resultados de laboratorio recibidos este fin de semana.

El epidemiólogo Roberto Bellock informó que las muestras resultaron negativas, lo que brinda un panorama de tranquilidad momentánea para la población. Entre los reportes atendidos se encontraba un caso probable de rickettsiosis en la colonia Colinas y cuatro notificaciones de dengue previamente registradas, todos oficialmente descartados.

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Durante la última semana epidemiológica se notificaron ocho nuevos casos probables de dengue, los cuales también fueron descartados tras los análisis correspondientes. Aun así, se activaron cercos sanitarios en colonias como Vías del Carmen, Villa Fontana, Los Montes, Central, Acoros, Valle de las Flores y Año 2000, con el fin de contener riesgos de transmisión.

Respecto a la rickettsiosis, se atendió un caso en la colonia Montes. La paciente recibió atención médica oportuna y la prueba confirmó un resultado negativo.

Aunque la ciudad se mantiene sin casos activos, las autoridades alertaron sobre los riesgos derivados de las recientes lluvias, las cuales favorecen la proliferación del mosquito transmisor del dengue. Por ello, exhortaron a la población a eliminar criaderos de agua en patios y techos, aplicando la estrategia de “voltear” recipientes.

Bellock destacó que la región continúa sin casos confirmados y atribuyó el aumento en las notificaciones sospechosas a la mayor difusión en medios de comunicación y a la capacitación del personal médico, lo que permite una detección más oportuna.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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