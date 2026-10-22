Descartan casos sospechosos de dengue y rickettsia en Piedras Negras

A pesar de los resultados negativos, el funcionario señaló que los protocolos preventivos continúan activos en distintos sectores de la ciudad. Actualmente, las autoridades sanitarias investigan un nuevo caso probable de dengue en la colonia Villarreal y otro de rickettsia en la colonia Presidentes, donde ya se implementaron cercos epidemiológicos, toma de muestras y acciones de control. Hasta el momento, la dependencia no ha dado a conocer las edades de los pacientes involucrados.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Tras recibir los resultados del Laboratorio Estatal, la Jurisdicción Sanitaria No. 1 descartó tres casos probables de dengue y dos de rickettsia detectados durante la semana epidemiológica 40, informó su titular, Juan Roberto Baeza Díaz.

Como parte de las estrategias para frenar la proliferación del mosquito transmisor del dengue (Aedes aegypti), el departamento de Vectores realiza labores permanentes que incluyen:

Recorridos de control larvario.

Vigilancia y lectura de ovitrampas en diversas colonias.

Programación de jornadas de fumigación en zonas prioritarias.

Asimismo, la Jurisdicción Sanitaria anunció que intensificará estas acciones preventivas en los panteones municipales de cara a las celebraciones del Día de Muertos, con el fin de evitar criaderos de insectos en estos espacios de alta concurrencia.

Baeza Díaz reconoció el apoyo de la comunidad en las tareas de limpieza de patios y eliminación de recipientes que acumulen agua estancada. Finalmente, hizo un llamado a la población para mantener sus viviendas y alrededores limpios y a colaborar con las brigadas sanitarias que recorren la ciudad para proteger la salud de las familias nigropetenses.