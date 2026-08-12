Descartan nuevo caso de dengue en Piedras Negras; prueba reveló infección previa

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Descartan nuevo caso de dengue en Piedras Negras; prueba reveló infección previa
    La Jurisdicción Sanitaria Uno mantiene vigilancia epidemiológica ante posibles casos de dengue en la región. ARCHIVO

La Jurisdicción Sanitaria Uno aclaró que la presencia de anticuerpos IgG no confirma por sí sola un nuevo contagio

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Jurisdicción Sanitaria Uno aclaró que no existen casos confirmados de dengue en la región, luego de que una prueba realizada en una clínica particular generara confusión al detectar anticuerpos IgG.

El epidemiólogo Roberto Belloc explicó que este hallazgo refleja memoria inmunológica, es decir, evidencia de un contacto previo con el virus, pero no confirma una infección activa. Subrayó que un resultado aislado no puede considerarse un diagnóstico definitivo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/vigilancia-por-garrapatas-toma-fuerza-en-piedras-negras-descartan-siete-casos-de-dengue-BB22765884

Las pruebas para dengue incluyen la detección de anticuerpos IgM, IgG y la proteína NS1, por lo que se requiere aplicar el protocolo correspondiente para establecer la presencia de una infección. Ante ello, la Jurisdicción reforzó el monitoreo y solicitó a la clínica preservar muestras en futuros casos probables.

Belloc puntualizó que semanalmente se registran pacientes bajo vigilancia epidemiológica en distintos sectores de Piedras Negras, aunque ninguno ha sido confirmado con dengue. Respecto al traslado de un paciente a otro estado, señaló que este ocurrió, pero tampoco fue diagnosticado oficialmente como positivo.

El especialista indicó que la región mantiene una tendencia a la baja en comparación con el año pasado, aunque las condiciones climáticas favorecen la reproducción del mosquito transmisor.

“Seguimos al pendiente”, enfatizó Belloc al señalar que se mantienen los protocolos de vigilancia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dengue
Salud Pública

Localizaciones


Piedras Negras

Organizaciones


Secretaría de Salud

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Santos Laguna: Futuro sin magia

Santos Laguna: Futuro sin magia
true

Violencia de pareja, ¿cómo está atendiéndose?
true

POLITICÓN: ‘Turismo de nacimiento’ enciende alerta en Coahuila por revocación de visas a embarazadas

La defensa pidió la inimputabilidad del estadounidense, sin embargo ello fue desestimado.

Vinculan a proceso a Chad ‘N’; permanecerá en prisión preventiva
Tania Flores Guerra continuará bajo prisión preventiva luego de que un juez de distrito desechara su solicitud de amparo.

Rechazan amparo federal a la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, para llevar proceso en libertad
El inicio de la temporada está programado para los días 28, 29 y 30 de agosto; ahora falta conocer el calendario oficial.

¡Ya hay rivales! Saltillo Soccer competirá en el Grupo 1 de la Liga Premier
La Brigada Internacional de Rescate Topos Azteca llegó a Cali, Colombia, para sumarse a las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto de magnitud 7.4.

Topos Azteca llegan a Colombia para apoyar rescate tras terremoto de magnitud 7.4
El Palacio de Putin es un extenso complejo de 17651 metros cuadrados en Cabo Idokopas, ubicado cerca de la ciudad turística de Gelendzhik, no lejos de Crimea.

Los ataques en Ucrania dejan el palacio de Putin en el Mar Negro, valorado en mil 500 millones de dólares, ‘desprotegido’