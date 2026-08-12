Descartan nuevo caso de dengue en Piedras Negras; prueba reveló infección previa

El epidemiólogo Roberto Belloc explicó que este hallazgo refleja memoria inmunológica, es decir, evidencia de un contacto previo con el virus, pero no confirma una infección activa. Subrayó que un resultado aislado no puede considerarse un diagnóstico definitivo.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Jurisdicción Sanitaria Uno aclaró que no existen casos confirmados de dengue en la región, luego de que una prueba realizada en una clínica particular generara confusión al detectar anticuerpos IgG.

Las pruebas para dengue incluyen la detección de anticuerpos IgM, IgG y la proteína NS1, por lo que se requiere aplicar el protocolo correspondiente para establecer la presencia de una infección. Ante ello, la Jurisdicción reforzó el monitoreo y solicitó a la clínica preservar muestras en futuros casos probables.

Belloc puntualizó que semanalmente se registran pacientes bajo vigilancia epidemiológica en distintos sectores de Piedras Negras, aunque ninguno ha sido confirmado con dengue. Respecto al traslado de un paciente a otro estado, señaló que este ocurrió, pero tampoco fue diagnosticado oficialmente como positivo.

El especialista indicó que la región mantiene una tendencia a la baja en comparación con el año pasado, aunque las condiciones climáticas favorecen la reproducción del mosquito transmisor.

“Seguimos al pendiente”, enfatizó Belloc al señalar que se mantienen los protocolos de vigilancia.