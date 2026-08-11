Vigilancia por garrapatas toma fuerza en Piedras Negras; descartan siete casos de dengue

Hasta el momento, siete pacientes sospechosos sometidos a análisis resultaron negativos. Los casos se registraron durante las últimas dos semanas y, desde que fueron considerados probables, se activaron acciones preventivas para evitar la propagación del dengue.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La vigilancia epidemiológica en Piedras Negras mantiene la atención puesta en las enfermedades transmitidas por vector, particularmente la rickettsiosis, luego de que siete casos sospechosos de dengue fueran descartados por la Jurisdicción Sanitaria 01.

Los cercos sanitarios se realizaron en las colonias Bravo, Centro, Villa Real y el ejido Piedras Negras, además del municipio de Allende. Los casos presentaron una distribución dispersa, por lo que no existe actualmente un escenario que indique un brote de dengue en la región.

Sin embargo, la atención se concentra ahora en tres pacientes considerados probables casos de rickettsiosis, cuyos resultados permanecen pendientes en el Laboratorio Estatal de Salud. Los pacientes tienen sus domicilios en las colonias Centro, Año 2000 y Central, donde también se realizaron cercos sanitarios.

Los tres se encuentran en buenas condiciones y recibieron tratamiento oportuno, debido a que cumplen con la definición operacional de un caso probable. Los pacientes, además, refirieron antecedentes de mordedura de garrapata.

La rickettsiosis puede confundirse con otras enfermedades, por lo que será el análisis de laboratorio el que determine si los casos son confirmados o descartados.