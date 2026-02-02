Descubren arma oculta en bota médica durante revisión fronteriza en el Puente Dos

EAGLE PASS, TX.— Un intento de contrabando de arma de fuego fue detectado en el Puente Internacional Dos de Eagle Pass, donde agentes federales arrestaron a un ciudadano mexicano que viajaba a bordo de un autobús de pasajeros con destino a México. La detención ocurrió durante los operativos de revisión que se realizan de manera permanente a los vehículos que se dirigen hacia Piedras Negras, en las inmediaciones de las casetas de cobro.

De acuerdo con la información disponible, el autobús fue remitido a una inspección de rutina como parte de los controles fronterizos. Durante el procedimiento, un escaneo de equipaje permitió a los agentes localizar cuatro cargadores ocultos en una maleta perteneciente a uno de los pasajeros. Tras el hallazgo, el individuo fue identificado como Martín ¨N¨, de nacionalidad mexicana.

TE PUEDE INTERESAR: Joven se quita la vida en Piedras Negras; tercer caso del año

Al continuar con la revisión, los agentes detectaron que el pasajero ocultaba además un arma de fuego. El propio detenido reconoció que llevaba consigo una pistola calibre 9 milímetros, la cual había escondido dentro de una bota médica utilizada para fracturas, con la intención de evadir los filtros de seguridad.

La acusación federal establece que Martín ¨N¨ pretendía contrabandear tanto el arma como los cargadores desde Estados Unidos hacia México. La denuncia penal señala también que el detenido esperaba recibir un pago de 150 dólares a cambio de trasladar el armamento al otro lado de la frontera.

Tras su aseguramiento en el punto internacional, el hombre fue puesto bajo custodia federal y trasladado a la cárcel de Del Río, Texas, donde permanecerá mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra. De acuerdo con el marco legal aplicable, enfrenta cargos por contrabando de arma de fuego, un delito que podría derivar en una sentencia de hasta 10 años de prisión.

El caso fue turnado a las instancias correspondientes para la integración del expediente y el seguimiento legal. Las autoridades continúan con las investigaciones relacionadas con este intento de cruce ilegal de armamento, sin que hasta el momento se haya informado sobre la posible participación de otras personas o redes involucradas.

(Con información de medios locales)