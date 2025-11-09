Desde Piedras Negras, CFE fortalece cultura de seguridad con el 9° Torneo Nacional de Brigadas de Emergencia

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) llevó a cabo en Piedras Negras la novena edición del Torneo Nacional de Brigadas de Emergencia del Proceso de Generación, un evento que reunió a las brigadas más destacadas de todo el país con el propósito de reforzar la capacidad de respuesta ante incidentes, fomentar la cultura de la seguridad industrial y reconocer el compromiso del personal encargado de proteger las instalaciones estratégicas del Sistema Eléctrico Nacional.

Este torneo, retomado por instrucción de la directora general de la CFE, Mtra. Emilia Esther Calleja Alor, refuerza la misión institucional de salvaguardar la integridad del personal, las instalaciones y la continuidad del suministro eléctrico, en beneficio de millones de mexicanas y mexicanos.

La funcionaria recordó que el evento se había suspendido desde 2015 y volvió a realizarse tras una década para impulsar y fortalecer la cultura de la seguridad dentro de la empresa productiva del Estado.

Durante la ceremonia de clausura y premiación, Calleja Alor destacó que este encuentro fortalece los lazos entre trabajadores de la CFE y reiteró su compromiso con la seguridad y la cero tolerancia al incumplimiento de reglamentos y normatividades. Felicitó a los brigadistas por su dedicación y los exhortó a continuar su preparación con orgullo y profesionalismo.

Por su parte, el director de Operación, Héctor Sergio López Villarreal, subrayó la relevancia de la actividad al considerarla un elemento clave para el funcionamiento diario de las centrales de generación eléctrica. Reconoció el profesionalismo con el que participaron las brigadas y enfatizó que el personal es la fortaleza más grande de la CFE. “Nuevamente somos una sola CFE; trabajemos juntos para fortalecer a la empresa porque juntos lo hacemos mejor”, afirmó.