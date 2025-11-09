Desde Piedras Negras, CFE fortalece cultura de seguridad con el 9° Torneo Nacional de Brigadas de Emergencia

Piedras Negras
/ 9 noviembre 2025
    Desde Piedras Negras, CFE fortalece cultura de seguridad con el 9° Torneo Nacional de Brigadas de Emergencia
    El torneo promueve la seguridad industrial, la preparación y la capacidad de respuesta ante incidentes. FOTO: CORTESÍA

Las brigadas participantes provienen de instalaciones de todo el país

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) llevó a cabo en Piedras Negras la novena edición del Torneo Nacional de Brigadas de Emergencia del Proceso de Generación, un evento que reunió a las brigadas más destacadas de todo el país con el propósito de reforzar la capacidad de respuesta ante incidentes, fomentar la cultura de la seguridad industrial y reconocer el compromiso del personal encargado de proteger las instalaciones estratégicas del Sistema Eléctrico Nacional.

Este torneo, retomado por instrucción de la directora general de la CFE, Mtra. Emilia Esther Calleja Alor, refuerza la misión institucional de salvaguardar la integridad del personal, las instalaciones y la continuidad del suministro eléctrico, en beneficio de millones de mexicanas y mexicanos.

TE PUEDE INTERESAR: Realizan acciones de proximidad social en la Región Carbonífera de Coahuila

La funcionaria recordó que el evento se había suspendido desde 2015 y volvió a realizarse tras una década para impulsar y fortalecer la cultura de la seguridad dentro de la empresa productiva del Estado.

Durante la ceremonia de clausura y premiación, Calleja Alor destacó que este encuentro fortalece los lazos entre trabajadores de la CFE y reiteró su compromiso con la seguridad y la cero tolerancia al incumplimiento de reglamentos y normatividades. Felicitó a los brigadistas por su dedicación y los exhortó a continuar su preparación con orgullo y profesionalismo.

Por su parte, el director de Operación, Héctor Sergio López Villarreal, subrayó la relevancia de la actividad al considerarla un elemento clave para el funcionamiento diario de las centrales de generación eléctrica. Reconoció el profesionalismo con el que participaron las brigadas y enfatizó que el personal es la fortaleza más grande de la CFE. “Nuevamente somos una sola CFE; trabajemos juntos para fortalecer a la empresa porque juntos lo hacemos mejor”, afirmó.

$!El evento fue retomado tras una suspensión de 10 años, por instrucción de la directora general Emilia Esther Calleja Alor.
El evento fue retomado tras una suspensión de 10 años, por instrucción de la directora general Emilia Esther Calleja Alor. FOTO: CORTESÍA

En su intervención, el subdirector de Generación, Francisco Javier Maldonado Ramos, explicó que el torneo busca asegurar el cumplimiento de la normatividad, verificar la correcta aplicación de protocolos establecidos y reforzar la preparación y compromiso del personal.

Añadió que estas acciones reflejan la prioridad inquebrantable de garantizar la seguridad del personal, la protección de las instalaciones y la continuidad operativa del servicio eléctrico nacional. “Tenemos que estar preparados para lo peor, esperando siempre lo mejor”, apuntó.

TE PUEDE INTERESAR: Reforma laboral y aranceles ‘congelan’ impuesto verde en Coahuila

El representante de Seguridad del Comité Ejecutivo Nacional del SUTERM, Jorge Alcalá Domínguez, resaltó que este evento refleja el interés tanto de la empresa como del sindicato por salvaguardar la integridad de los brigadistas, fortalecer la seguridad laboral y proteger el suministro eléctrico mediante la capacitación y el entrenamiento constante.

Las brigadas ganadoras del 9° Torneo Nacional de Brigadas de Emergencia fueron: en el Primer lugar Central de Ciclo Combinado Tula; Segundo, la Central Termoeléctrica Puerto Libertad; y Tercer, Central Termoeléctrica Carbón II.

En la ceremonia también estuvieron presentes el director de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Juan Francisco Cuevas Villagómez; la subdirectora de Recursos Humanos, Cecilia Braña Vázquez; la coordinadora de Desarrollo del Capital Humano, Cristina María Fernández Nájera; y el gerente de Capacitación, Jesús Mosqueda Sánchez.

Temas


Brigadas

Localizaciones


Coahuila
Piedras Negras

Organizaciones


CFE

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Subdirector de Turismo destaca que la ciudad cuenta con museos de interés histórico, científico, deportivo y cultural.

Saltillo espera cerrar el 2025 con 240 mil visitantes y fuerte derrama económica
La académica Berenice de la Peña advirtió que un impuesto a los videojuegos violentos no resolverá por sí solo el problema del incremento de la agresividad en niñas, niños y adolescentes.

Coahuila: impuesto a videojuegos violentos no es la solución total, advierten expertos
Personal médico aplica la vacuna contra el neumococo en clínicas del IMSS y hospitales públicos de Saltillo, como parte de la estrategia preventiva ante el aumento de casos de neumonía.

Aumentan casos de neumonía en Coahuila; aplican vacuna preventiva antes del invierno

true

POLITICÓN: Revelan fotos de la boda de los ‘novios del Bienestar’

Trampa futura

Trampa futura
...porque el causante soy

...porque el causante soy
Ven factible que ciudadanos lleguen caminando, tomen un café o coman en un restaurante al aire libre y disfruten un espectáculo.

Ve AMPI potencial para que Centro Histórico de Saltillo se transforme en una ‘mini Condesa’
Vecinos de la colonia Bellavista denunciaron que un terreno baldío en la calle Ayuntamiento se ha convertido en foco de basura y malos olores ante la falta de limpieza.

Saltillo: baldíos son foco de basura y malos olores; dueños, responsables de limpieza