Mejoran tiempos de cruce en ruta fiscal tras coordinación entre autoridades: Coparmex Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El presidente de COPARMEX Piedras Negras, Carl Bres, reconoció que persiste la problemática en el cruce de tráileres por la ruta fiscal; no obstante, destacó que ya se observan avances gracias a la coordinación entre autoridades y transportistas. Explicó que, tras diversas reuniones entre el gremio transportista y autoridades municipales y estatales, se ha logrado una ligera mejoría en los tiempos de espera. El objetivo, señaló, es implementar soluciones que agilicen el tránsito y reduzcan las demoras en el cruce fronterizo.

En estos encuentros también participa la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), así como dependencias vinculadas al comercio exterior y autoridades de Eagle Pass, Texas, con quienes se analizan acciones conjuntas. Bres detalló que cada instancia ha revisado los puntos en los que puede contribuir, lo que ha permitido aplicar medidas específicas para atender los problemas detectados en la ruta fiscal. Entre ellas, mencionó el incremento en la capacidad operativa y la revisión de procesos en estaciones de descarga, avances que han comenzado a reflejarse de manera gradual.

Subrayó que el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno ha sido clave para enfrentar las dificultades que afectan al sector transportista y al comercio regional. Finalmente, indicó que continuarán las reuniones de seguimiento con autoridades y organismos involucrados, con el propósito de consolidar las mejoras y lograr un flujo más ágil en el cruce de mercancías por la frontera de Piedras Negras.

Publicidad