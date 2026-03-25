Mejoran tiempos de cruce en ruta fiscal tras coordinación entre autoridades: Coparmex Piedras Negras

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Piedras Negras
/ 25 marzo 2026
    Mejoran tiempos de cruce en ruta fiscal tras coordinación entre autoridades: Coparmex Piedras Negras
    El objetivo es agilizar el tránsito y reducir demoras en el cruce fronterizo. JOSUÉ RODRÍGUEZ

La confederación reconoce avances derivados de la coordinación entre autoridades y transportistas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El presidente de COPARMEX Piedras Negras, Carl Bres, reconoció que persiste la problemática en el cruce de tráileres por la ruta fiscal; no obstante, destacó que ya se observan avances gracias a la coordinación entre autoridades y transportistas.

Explicó que, tras diversas reuniones entre el gremio transportista y autoridades municipales y estatales, se ha logrado una ligera mejoría en los tiempos de espera. El objetivo, señaló, es implementar soluciones que agilicen el tránsito y reduzcan las demoras en el cruce fronterizo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/ruta-fiscal-impulsara-la-competitividad-de-la-aduana-de-piedras-negras-JO19248247

En estos encuentros también participa la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), así como dependencias vinculadas al comercio exterior y autoridades de Eagle Pass, Texas, con quienes se analizan acciones conjuntas.

Bres detalló que cada instancia ha revisado los puntos en los que puede contribuir, lo que ha permitido aplicar medidas específicas para atender los problemas detectados en la ruta fiscal. Entre ellas, mencionó el incremento en la capacidad operativa y la revisión de procesos en estaciones de descarga, avances que han comenzado a reflejarse de manera gradual.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/invertira-coahuila-700-mdp-en-modernizar-la-ruta-fiscal-de-piedras-negras-NJ19239163

Subrayó que el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno ha sido clave para enfrentar las dificultades que afectan al sector transportista y al comercio regional.

Finalmente, indicó que continuarán las reuniones de seguimiento con autoridades y organismos involucrados, con el propósito de consolidar las mejoras y lograr un flujo más ágil en el cruce de mercancías por la frontera de Piedras Negras.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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