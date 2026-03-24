Piedras Negras: Índice de natalidad e ingreso tardío bajan matrícula en preescolar

La funcionaria explicó que esta baja responde, a cambios en la dinámica familiar, como la decisión de muchas parejas de retrasar el matrimonio, la maternidad o la paternidad. Eso, dijo, ha derivado en una reducción en el número de nacimientos y, en consecuencia, en una menor cantidad de registros para entrar a preescolar.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— En Piedras Negras , la matrícula en preescolar ha registrado una disminución durante tres ciclos escolares consecutivos, informó Elda Lorena Estrada Villarreal, coordinadora de este nivel en la Secretaría de Educación en la Región Norte.

A ese panorama se suma la modificación en la edad de ingreso a los niveles educativos, que pasó del 31 de julio al 31 de diciembre. Con este ajuste, algunos menores pueden incorporarse al preescolar con apenas dos años con ocho o diez meses, situación que genera dudas entre madres y padres sobre si sus hijos están listos para iniciar su escolarización.

Ante esa incertidumbre, muchas familias optan por esperar e inscribir a sus hijos hasta segundo o tercer grado, en lugar de hacerlo desde primero. Esto provoca que parte del alumnado no curse los tres años completos establecidos para este nivel.

Estrada Villarreal subrayó que esa decisión termina impactando la matrícula general, ya que hay menores que sí ingresan al sistema, pero lo hacen más tarde y no desde el inicio del trayecto formativo.

La coordinadora insistió en que el preescolar completo es fundamental para el desarrollo académico y social de las y los niños, por lo que recomendó que vivan toda esta etapa formativa.