Destinarán 97 millones de pesos al programa educativo ‘Trabajando por Piedras Negras’
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El programa estatal arrancará el 3 de noviembre con recursos para becas laborales, apoyos sociales e infraestructura educativa en Piedras Negras
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con una inversión global de 97 millones de pesos, el próximo 3 de noviembre arrancará el programa estatal “Trabajando por Piedras Negras”, anunciado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas. La estrategia contempla becas para el empleo, apoyos sociales dirigidos a mujeres y recursos para la mejora de infraestructura educativa en el municipio.
Así lo informó Sonia Villarreal Pérez, subsecretaria de Gobierno en la región Norte, quien detalló cómo se distribuirán los recursos y los ejes principales de la estrategia:
Apoyos sociales y empleo: Se destinarán más de 50 millones de pesos en becas para el empleo y subsidios para mujeres (con énfasis en madres solteras y personas con discapacidad). Las convocatorias de registro ya se encuentran disponibles en redes sociales y se abrirán oficialmente el 3 de noviembre.
Infraestructura escolar: Alrededor de 25 millones de pesos se canalizarán a resolver carencias en los planteles. La distribución de mobiliario escolar —que ya se encuentra en la región en dos tráileres— comenzará también el 3 de noviembre, tras una reunión de coordinación con jefes de sector, supervisores y directivos.
La funcionaria explicó que mediante brigadas y visitas escolares se integró un diagnóstico para clasificar las obras prioritarias. Parte de esta gestión incluye una inversión previa de 500 mil pesos para una subestación eléctrica en la escuela Andrés Cárdenas Amaro (sector Cumbres) y el seguimiento a las necesidades de la escuela Armando Treviño a través del ICIFED.
Otras demandas recurrentes, como la construcción de bardas, aulas y techumbres, se atenderán de manera escalonada: algunas directamente mediante el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa y otras apoyándose en 50 cuadrillas de trabajo que se integrarán con los beneficiarios del programa de empleo.
Respecto a las becas laborales, Villarreal Pérez aclaró que no se ha establecido un límite de edad para postularse. Será la Secretaría del Trabajo la instancia encargada de fijar los requisitos específicos, coordinar los registros y operar directamente este componente del programa estatal.