Destinarán 97 millones de pesos al programa educativo ‘Trabajando por Piedras Negras’

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con una inversión global de 97 millones de pesos, el próximo 3 de noviembre arrancará el programa estatal “Trabajando por Piedras Negras”, anunciado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas. La estrategia contempla becas para el empleo, apoyos sociales dirigidos a mujeres y recursos para la mejora de infraestructura educativa en el municipio.

Así lo informó Sonia Villarreal Pérez, subsecretaria de Gobierno en la región Norte, quien detalló cómo se distribuirán los recursos y los ejes principales de la estrategia:

Apoyos sociales y empleo: Se destinarán más de 50 millones de pesos en becas para el empleo y subsidios para mujeres (con énfasis en madres solteras y personas con discapacidad). Las convocatorias de registro ya se encuentran disponibles en redes sociales y se abrirán oficialmente el 3 de noviembre.