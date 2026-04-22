Destinarán más recursos para mantenimiento de centros de salud en la Región Norte

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Piedras Negras
/ 22 abril 2026
    Destinarán más recursos para mantenimiento de centros de salud en la Región Norte
    Autoridades reportan mantenimiento constante en unidades médicas de la región norte para asegurar su operación. JOSUÉ RODDRÍGUEZ

Autoridades reportan trabajos en infraestructura y equipamiento para mantener operativas las unidades médicas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— El coordinador de Centros Médicos de la Jurisdicción Sanitaria Uno con sede en Piedras Negras, Jesús Manuel Chavarría, anunció un incremento en el presupuesto destinado a infraestructura y rehabilitación de unidades médicas. El objetivo es garantizar servicios dignos y funcionales para la población en la Región Norte.

Durante los primeros meses del año se han invertido recursos en impermeabilización, pintura e instalación de equipos de aire acondicionado. También se ha fortalecido la telemedicina en distintos centros de salud.

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Actualmente, la estrategia se enfoca en conservar lo ya rehabilitado. Se realizan intervenciones puntuales en espacios donde comienzan a presentarse signos de deterioro, como humedad en paredes o desgaste en instalaciones.

Ante daños visibles, el personal actúa de inmediato con labores de mantenimiento. Entre ellas, aplicación de pintura y reparaciones menores para mantener las unidades en condiciones óptimas.

Chavarría recordó que la jurisdicción cuenta con nueve centros de salud y dos hospitales generales. Señaló que esto representa un reto constante en materia de mantenimiento e inversión.

Indicó que el servicio de aire acondicionado en los hospitales supera el millón de pesos. Esto refleja el costo de mantener en funcionamiento la infraestructura médica.

Finalmente, destacó que con el respaldo del Gobierno del Estado y la Secretaría de Salud se ha fortalecido el presupuesto. Esto permite mejorar y mantener los servicios en beneficio de la ciudadanía.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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