Lorenzo Menera Sierra acusa despidos arbitrarios en SIMAS Piedras Negras

El señalamiento ocurre en medio del conflicto que se ha intensificado en las últimas semanas entre el funcionario y el Ayuntamiento, luego de su destitución y posterior desalojo de las oficinas del organismo, tras permanecer atrincherado en el inmueble.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El gerente suspendido del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) en Piedras Negras , Lorenzo Menera Sierra, denunció públicamente una serie de despidos que calificó como arbitrarios dentro de la administración municipal, al señalar que al menos 58 trabajadores fueron dados de baja sin seguir el procedimiento legal correspondiente.

De acuerdo con Menera Sierra, las bajas se realizaron de manera inmediata, sin derecho de audiencia ni proceso formal, y los empleados recibieron únicamente el pago de los días laborados, sin una liquidación conforme a la ley.

El exfuncionario cuestionó que el alcalde no cuenta con facultades para ordenar de forma unilateral la separación del personal, lo que —dijo— vulnera principios de legalidad dentro del servicio público.

Indicó que el caso fue turnado a la Contraloría y al área jurídica municipal, donde, según su versión, se notificaron las bajas de manera repentina.

Menera Sierra advirtió que estas prácticas representan un retroceso en materia de derechos laborales y recordó que durante años se han impulsado reformas para evitar este tipo de abusos.

Finalmente, hizo un llamado a trabajadores de dependencias como Obras Públicas y del propio sistema de agua a “mantenerse informados y no dejarse manipular”, al tiempo que aseguró que continuará con acciones legales para defender sus derechos.