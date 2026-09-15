Detectan 14 casos de mano-pie-boca en guardería de Piedras Negras

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    Detectan 14 casos de mano-pie-boca en guardería de Piedras Negras
    Catorce menores en Piedras Negras, Coahuila, fueron diagnosticados con el síndrome mano-pie-boca, infección viral contagiosa que afecta principalmente a niños. ARCHIVO

Jurisdicción Sanitaria Uno informó que los menores afectados permanecen bajo aislamiento preventivo para frenar nuevos contagios

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Jurisdicción Sanitaria Uno confirmó la detección de un brote de 14 casos del síndrome de manos-pies-boca en una institución infantil de Piedras Negras, Coahuila, motivo por el que se activaron protocolos de vigilancia epidemiológica para contener la propagación.

José Roberto Baeza, titular de la dependencia, indicó que los contagios se registraron durante la presente semana. Tras el diagnóstico, personal sanitario estableció comunicación directa con directivos del plantel y con los padres de familia de los menores afectados.

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El síndrome mano-pie-boca es una infección viral contagiosa, frecuente principalmente en niños, que suele provocar fiebre, malestar general, dolor de garganta y lesiones o pequeñas ampollas en la boca, manos y pies, aunque también pueden aparecer en otras zonas del cuerpo.

Generalmente es una enfermedad leve que desaparece por sí sola en un periodo de 7 a 10 días; sin embargo, requiere vigilancia médica cuando las lesiones dificultan la ingesta de líquidos, debido al riesgo de deshidratación, o cuando se presentan síntomas intensos o complicaciones.

Como parte de los protocolos sanitarios, los niños diagnosticados fueron confinados en sus hogares bajo un aislamiento preventivo de 21 días, periodo estipulado para evitar la transmisión del virus dentro de la comunidad escolar.

La Jurisdicción Sanitaria mantendrá la supervisión en el plantel educativo. El periodo de vigilancia podría extenderse si se confirman nuevos contagios posteriores al brote inicial.

Las autoridades insistieron en la importancia de no enviar a clases a niñas y niños que presenten signos de enfermedades contagiosas.

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Ante la llegada de las primeras variaciones térmicas en la región, el funcionario exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones frente a enfermedades respiratorias y otros padecimientos estacionales.

Asimismo, recordó la necesidad de reforzar las medidas básicas de higiene en el hogar y acudir de manera oportuna a los servicios de salud ante cualquier síntoma que amerite valoración médica.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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