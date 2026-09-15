Detectan 14 casos de mano-pie-boca en guardería de Piedras Negras

José Roberto Baeza, titular de la dependencia, indicó que los contagios se registraron durante la presente semana. Tras el diagnóstico, personal sanitario estableció comunicación directa con directivos del plantel y con los padres de familia de los menores afectados.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Jurisdicción Sanitaria Uno confirmó la detección de un brote de 14 casos del síndrome de manos-pies-boca en una institución infantil de Piedras Negras , Coahuila, motivo por el que se activaron protocolos de vigilancia epidemiológica para contener la propagación.

El síndrome mano-pie-boca es una infección viral contagiosa, frecuente principalmente en niños, que suele provocar fiebre, malestar general, dolor de garganta y lesiones o pequeñas ampollas en la boca, manos y pies, aunque también pueden aparecer en otras zonas del cuerpo.

Generalmente es una enfermedad leve que desaparece por sí sola en un periodo de 7 a 10 días; sin embargo, requiere vigilancia médica cuando las lesiones dificultan la ingesta de líquidos, debido al riesgo de deshidratación, o cuando se presentan síntomas intensos o complicaciones.

Como parte de los protocolos sanitarios, los niños diagnosticados fueron confinados en sus hogares bajo un aislamiento preventivo de 21 días, periodo estipulado para evitar la transmisión del virus dentro de la comunidad escolar.

La Jurisdicción Sanitaria mantendrá la supervisión en el plantel educativo. El periodo de vigilancia podría extenderse si se confirman nuevos contagios posteriores al brote inicial.

Las autoridades insistieron en la importancia de no enviar a clases a niñas y niños que presenten signos de enfermedades contagiosas.