Detectan caso de tosferina en bebé de dos meses en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Detectan caso de tosferina en bebé de dos meses en Piedras Negras
    El menor evolucionó favorablemente y ya continúa su recuperación en casa. UNSPLASH

El menor, de dos meses, fue hospitalizado y ya se recupera en su domicilio

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un bebé de apenas dos meses de edad fue hospitalizado en Piedras Negras luego de ser diagnosticado con tosferina, informó Juan Roberto Baeza Díaz, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01.

El funcionario explicó que el caso fue detectado durante la semana anterior y posteriormente confirmado por el Laboratorio Estatal de Salud, por lo que se dio seguimiento al menor mientras permaneció internado.

De acuerdo con Baeza Díaz, el paciente evolucionó favorablemente y ya fue dado de alta, por lo que actualmente continúa su recuperación en su domicilio.

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El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01 señaló que el menor contaba con las vacunas correspondientes a su edad, de acuerdo con el esquema establecido para los primeros meses de vida.

SIN CONFIRMAR CÓMO OCURRIÓ EL CONTAGIO

Hasta el momento, las autoridades sanitarias no han establecido cómo ocurrió el contagio del menor, por lo que no se cuenta con información sobre la fuente de transmisión.

La tosferina es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria y puede representar un mayor riesgo para los bebés pequeños debido a que todavía no cuentan con el esquema completo de vacunación.

Baeza Díaz explicó que los recién nacidos y los menores de corta edad constituyen uno de los grupos más vulnerables ante esta enfermedad, debido a que las primeras dosis de la vacuna contra la tosferina se aplican a partir de los dos meses.

El esquema contempla la aplicación de vacunas pentavalente o hexavalente, que incluyen protección contra la tosferina y otras enfermedades.

Por ello, durante las primeras semanas de vida los bebés tienen una protección limitada frente a este padecimiento, lo que puede incrementar el riesgo de presentar complicaciones en caso de contagio.

VACUNAS DESDE LOS PRIMEROS DÍAS

El funcionario recordó que una de las primeras vacunas que reciben los recién nacidos es la BCG, siglas de Bacilo de Calmette-Guérin, aplicada como dosis única para proteger contra formas graves de tuberculosis, entre ellas la meningitis tuberculosa y la tuberculosis miliar.

Aunque los casos de tosferina en recién nacidos no son frecuentes, las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia epidemiológica para identificar oportunamente nuevos contagios y brindar atención médica a los pacientes.

El caso registrado en Piedras Negras ya fue notificado oficialmente y, debido a la evolución favorable del pequeño, no fue necesario mantenerlo hospitalizado.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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