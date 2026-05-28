Detectan droga oculta en camión de paquetería rumbo a Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Detectan droga oculta en camión de paquetería rumbo a Piedras Negras
    La droga fue localizada mediante equipos de rayos X utilizados en el filtro de revisión sobre la carretera federal 57, donde militares detectaron irregularidades en uno de los paquetes transportados. CORTESÍA

El cargamento ilícito fue detectado gracias a sistemas de inspección con rayos X instalados en el filtro de seguridad ubicado en la antigua garita del kilómetro 53

ALLENDE, COAH.- Un cargamento de mariguana oculto en un camión de paquetería fue asegurado por elementos del Ejército Mexicano durante una revisión instalada sobre la carretera federal 57, a la altura de la antigua garita del kilómetro 53, en el municipio de Allende, Coahuila.

El decomiso ocurrió durante un operativo de inspección realizado por personal militar en el filtro de seguridad ubicado en ese tramo carretero, donde fue interceptada una unidad de la empresa de paquetería Transurge que se dirigía hacia Piedras Negras procedente de Monterrey, Nuevo León.

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De acuerdo con los reportes, la unidad fue sometida a una inspección mediante sistemas de rayos X no intrusivos, tecnología utilizada para detectar anomalías en la carga transportada. Durante la revisión, los elementos observaron irregularidades en la densidad de uno de los paquetes, situación que derivó en una inspección más minuciosa.

Al abrir la caja sospechosa, los militares localizaron varios paquetes envueltos con cinta adhesiva que contenían hierba seca y verde con características similares a la mariguana. El peso total del cargamento asegurado fue estimado entre siete y 10 kilogramos.

Tras confirmar el hallazgo, las autoridades procedieron al aseguramiento de la droga y de la unidad de paquetería, además de la detención del conductor del camión, quien quedó a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República con sede en Piedras Negras.

La persona arrestada deberá rendir su declaración como parte de las investigaciones que buscan determinar el origen exacto del cargamento y establecer quién sería el destinatario final de la droga que era trasladada hacia la región norte de Coahuila.

Posteriormente, tanto la sustancia asegurada como el vehículo fueron trasladados bajo custodia militar a las instalaciones correspondientes para continuar con las diligencias legales y la integración de la carpeta de investigación.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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