Detectan droga oculta en camión de paquetería rumbo a Piedras Negras

El decomiso ocurrió durante un operativo de inspección realizado por personal militar en el filtro de seguridad ubicado en ese tramo carretero, donde fue interceptada una unidad de la empresa de paquetería Transurge que se dirigía hacia Piedras Negras procedente de Monterrey, Nuevo León.

ALLENDE, COAH.- Un cargamento de mariguana oculto en un camión de paquetería fue asegurado por elementos del Ejército Mexicano durante una revisión instalada sobre la carretera federal 57, a la altura de la antigua garita del kilómetro 53, en el municipio de Allende , Coahuila.

De acuerdo con los reportes, la unidad fue sometida a una inspección mediante sistemas de rayos X no intrusivos, tecnología utilizada para detectar anomalías en la carga transportada. Durante la revisión, los elementos observaron irregularidades en la densidad de uno de los paquetes, situación que derivó en una inspección más minuciosa.

Al abrir la caja sospechosa, los militares localizaron varios paquetes envueltos con cinta adhesiva que contenían hierba seca y verde con características similares a la mariguana. El peso total del cargamento asegurado fue estimado entre siete y 10 kilogramos.

Tras confirmar el hallazgo, las autoridades procedieron al aseguramiento de la droga y de la unidad de paquetería, además de la detención del conductor del camión, quien quedó a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República con sede en Piedras Negras.

La persona arrestada deberá rendir su declaración como parte de las investigaciones que buscan determinar el origen exacto del cargamento y establecer quién sería el destinatario final de la droga que era trasladada hacia la región norte de Coahuila.

Posteriormente, tanto la sustancia asegurada como el vehículo fueron trasladados bajo custodia militar a las instalaciones correspondientes para continuar con las diligencias legales y la integración de la carpeta de investigación.

(Con información de medios locales)