Detienen a cuatro presuntos implicados en homicidio en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Fiscalía General del Estado confirmó la detención de cuatro personas presuntamente vinculadas con el homicidio de un hombre cuyo cuerpo fue localizado el pasado 3 de diciembre en un predio solitario cercano a la colonia Santa María, en Piedras Negras. Las capturas fueron realizadas en una operación conjunta encabezada por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Policía Estatal.

Entre los detenidos se encuentran Samuel “N” y Ana “N”, ambos de 38 años, señalados como los probables responsables materiales del crimen. Su aseguramiento ocurrió en la colonia Villarreal, donde fueron ubicados tras diversas diligencias. Además, fueron arrestados Juan “N”, de 18 años, y Michelle “N”, de 19, por su presunta participación en hechos iniciales relacionados con la desaparición de la víctima.

La Fiscalía indicó que no existe relación entre este homicidio y una denuncia previa interpuesta por el afectado contra terceros. La carpeta de investigación permanece abierta, con el fin de esclarecer el caso y determinar si más personas habrían intervenido en los hechos.

Respecto al hallazgo del cuerpo, la información señala que el hombre fue localizado en una zona despoblada situada entre la colonia Santa María, la colonia Villarreal y las inmediaciones del 12º Regimiento. El área fue acordonada para la recolección de indicios periciales, los cuales continúan en análisis.

La autoridad mantiene como prioridades el esclarecimiento del móvil del crimen, la cronología de los hechos y la posible participación de otras personas. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la identidad de la víctima, el objeto o arma empleada, ni los motivos que pudieron originar el homicidio.

En las próximas horas, los cuatro asegurados serán presentados ante la autoridad judicial para definir su situación jurídica conforme a los procedimientos legales. La Fiscalía reiteró que se mantienen activas las líneas de investigación, en espera de integrar todos los elementos necesarios para esclarecer totalmente el crimen ocurrido a inicios de diciembre en Piedras Negras.

(Con información de medios locales)