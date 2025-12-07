Intentó proteger a su hijo y terminó herida durante una riña en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una mujer resultó lesionada la tarde del sábado en la colonia Lázaro Cárdenas de Piedras Negras, luego de intervenir en una riña para evitar que su hijo fuera agredido por dos hombres. El hecho provocó la movilización de cuerpos de emergencia y derivó en su traslado inmediato al Hospital General Salvador Chavarría.

La afectada fue identificada como Sandra Luz “N”, de 47 años, quien explicó a las autoridades que se encontraba realizando labores de mantenimiento en una vivienda cercana a la de su hermano cuando escuchó una discusión en el exterior. Al salir para verificar lo que ocurría, observó a su hijo Leonardo, de 31 años, discutiendo y forcejeando con dos sujetos a quienes aseguró no reconocer.

Al intentar intervenir para protegerlo, la mujer fue atacada con un objeto que describió como un arma tipo hacha. Debido al forcejeo y la agresión, Sandra Luz terminó con heridas en ambas manos. Aunque mencionó que no pudo identificar con precisión el arma utilizada, señaló que podría tratarse de un machete o un hacha, debido al tipo de lesiones que presentó.

Ante la situación, testigos solicitaron apoyo de emergencia. Paramédicos acudieron al lugar y brindaron atención prehospitalaria a la mujer, quien posteriormente fue trasladada al área de urgencias del Hospital General. Médicos del nosocomio confirmaron que su estado de salud es estable y que las heridas no representan un riesgo mayor.

Autoridades informaron que, una vez que la afectada reciba el alta médica, se le recomendó acudir a presentar la denuncia formal para que se inicie la investigación correspondiente. Hasta el momento no se cuenta con información sobre la identidad de los presuntos agresores ni sobre el motivo que originó la riña.

La carpeta de investigación se integrará con el testimonio de la afectada, así como con los datos que puedan aportar los residentes que presenciaron la agresión.

