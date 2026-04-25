Detienen a cuatro tras reporte de disparos en Piedras Negras; aseguran armas

Los hechos se registraron en un domicilio ubicado sobre la calle Antonio Reyes, en la colonia Buena Vista Sur, hasta donde arribaron elementos de distintas corporaciones de seguridad tras recibir el aviso sobre disparos en la zona. De acuerdo con la información oficial, el reporte señalaba al menos dos detonaciones, lo que activó un despliegue inmediato de las autoridades.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un reporte ciudadano por detonaciones de arma de fuego generó una movilización policial durante la madrugada de ayer viernes en Piedras Negras , lo que culminó con la detención de cuatro hombres y el aseguramiento de un arma real, así como varias réplicas con apariencia de armamento de alto poder.

Al llegar al lugar, los agentes establecieron contacto con los ocupantes de la vivienda. Tras solicitar autorización para ingresar, los uniformados realizaron una inspección en el interior del inmueble, donde localizaron un rifle calibre .22, así como dos objetos que simulaban ser armas de fuego.

Las réplicas correspondían a una pistola tipo escuadra y un fusil con características similares a un AR-15. Aunque posteriormente se confirmó que estos objetos eran de juguete, presentaban modificaciones para asemejarse a armamento real, lo que incrementó la sospecha inicial durante la intervención policial.

En el sitio fueron detenidos Daniel “N”, de 33 años; Erick Daniel “N”, de 35; y Miguel Elías “N”, de 43, quienes enfrentan señalamientos por diversos delitos. Asimismo, Rogelio “N”, de 42 años, fue asegurado específicamente por la posesión del arma de fuego encontrada durante la revisión.

Tras las detenciones, los individuos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, donde se definirá su situación legal conforme avancen las investigaciones.

El operativo concluyó sin reporte de personas lesionadas, mientras que las autoridades continúan con el análisis de los hechos para determinar si hubo uso indebido del arma real durante las detonaciones reportadas por vecinos del sector.

(Con información de medios locales)