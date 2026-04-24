Tecolotes pega primero en casa y vence 2-1 a Saraperos en el arranque de la serie

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Saraperos
/ 24 abril 2026
    Tecolotes pega primero en casa y vence 2-1 a Saraperos en el arranque de la serie
    Saraperos de Saltillo cayó por la mínima ante Tecolotes de los Dos Laredos en el primer juego de la serie en Nuevo Laredo. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO

Saltillo cayó 2-1 ante Dos Laredos en el primer juego de la serie disputado en el Uni-Trade Stadium; el segundo duelo será este sábado en Nuevo Laredo

Saraperos de Saltillo no pudo sostener la ventaja inicial y cayó 2-1 ante Tecolotes de los Dos Laredos en el primer juego de la serie, disputado en Laredo, Texas, donde la novena fronteriza encontró el batazo oportuno para tomar el control de un duelo cerrado y marcado por el pitcheo.

La Nave Verde abrió el encuentro con intención ofensiva y logró mover la pizarra en la segunda entrada. Fernando Villegas se embasó por error en tiro de J.D. Davis y avanzó hasta la intermedia, situación que Sandy León aprovechó con sencillo al jardín derecho para remolcar la primera carrera del partido y colocar el 1-0 para Saltillo.

El ataque saltillense, sin embargo, no pudo ampliar la diferencia. En ese mismo episodio, José Martínez conectó sencillo y puso hombres en circulación, pero Tecolotes logró salir del problema con un out forzado que dejó el daño limitado a una sola carrera. A partir de ahí, el pitcheo local ajustó y comenzó a controlar a la ofensiva visitante.

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Saraperos volvió a amenazar en la tercera entrada con imparable de Alberth Martínez y pasaporte para Drew Stankiewicz, pero la ofensiva no encontró el batazo que extendiera la ventaja. El duelo tomó ritmo de pitcheo, con ambos equipos batallando para producir y con varias entradas resueltas por la vía del ponche o elevados de rutina.

La reacción de Tecolotes llegó en la parte baja del cuarto capítulo. Jesse Castillo recibió base por bolas y se robó la segunda base, colocando la carrera del empate en posición de anotar. Después de un ponche a Jordan Díaz, Luis De Los Santos conectó cuadrangular entre los jardines izquierdo y central para darle la vuelta al marcador 2-1 a favor de Dos Laredos.

El batazo de De Los Santos terminó por ser decisivo en el encuentro. Saraperos había tomado primero la ventaja, pero el jonrón de dos carreras cambió por completo el desarrollo del juego y obligó a la novena saltillense a remar contracorriente desde la quinta entrada.

Manny Barreda sostuvo el duelo desde la loma por Saltillo y mantuvo a su equipo cerca, pero Tecolotes logró trabajar mejor los momentos de presión. En la sexta baja, Luis De Los Santos y Francisco Arcia conectaron imparables, aunque el relevo de Alex Claudio logró evitar que el daño creciera y mantuvo la diferencia en una sola carrera.

La defensiva y el bullpen fronterizo fueron claves para cerrar el camino. Daniel Mengden, Jackson Rees, Austin Adams y Wilking Rodríguez se combinaron para contener a Saraperos en los innings finales, retirando las últimas amenazas de la Nave Verde y protegiendo una ventaja mínima.

En la séptima, Saltillo fue retirado en orden con elevados y roletazos; en la octava, Cole Roederer, Alberth Martínez y Alex D. Mejía tampoco lograron abrir la puerta del empate. Ya en la novena, Drew Stankiewicz y Ramón Ríos se poncharon sin tirarle, mientras que Fernando Villegas fue dominado con roletazo a las paradas cortas para decretar el final del juego.

Para Saraperos, la derrota deja como lectura principal la falta de contundencia ofensiva. La Nave Verde produjo temprano, pero no logró capitalizar sus oportunidades posteriores y terminó limitada a una sola carrera, pese a colocar corredores en base durante los primeros episodios.

Tecolotes, por su parte, aprovechó el factor casa y pegó primero en una serie importante dentro del calendario de la Liga Mexicana de Beisbol. Con un juego cerrado, de pocas carreras y definido por un swing, Dos Laredos tomó ventaja ante una novena saltillense que deberá responder rápido para no comprometer la serie.

El segundo juego entre Saraperos de Saltillo y Tecolotes de los Dos Laredos se disputará este sábado a las 19:00 horas, nuevamente en el Parque de La Junta, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde la Nave Verde buscará igualar el compromiso y forzar un duelo definitivo en la frontera.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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