POLITICÓN: ¿Traiciona Morena en Coahuila criterio sagrado en ‘pluris’?

I. PURAS FALLAS

La manifestación que ayer realizaron padres integrantes del colectivo “Soy papá no criminal” -quienes estrangularon el periférico Luis Echeverria- puso de manifiesto, por un lado, la inexistencia de protocolos para que los elementos al mando de Miguel Ángel Garza Félix reaccionen con eficacia ante contingencias de este tipo y con ello se evite que una manifestación se transforme en causa de problemas mayores. Y es que ayer quedó muy claro que, siendo el periférico una vía rápida, si la circulación en esta es cerrada -por la razón que sea- es necesario que se activen protocolos para ordenar el tráfico y garantizar la seguridad.

II. RESPONSABILIDAD

Por el otro lado, quedó claro que hay conductores que no deberían estar detrás de un volante porque, si se siguen las reglas de conducción, debería ser posible frenar al encontrarse un obstáculo inesperado. Y más si se trata de una vía urbana. En cualquier de los dos casos, la pelota está en la cancha de la autoridad y debería reaccionar ante la evidencia. La intención de ello tendría que ser evidente para cualquiera: evitar que un hecho como el de ayer vuelva a ocurrir.

III. SIMILITUDES

Quienes se dedican a observar con cuidado lo que ocurre en el ciberespacio aseguran que el modelo de trabajo de “La Tía Paty”, escándalo que tiene a la influencer regia Mariana Rodríguez en el ojo del huracán, ya ha sido importado a Coahuila. Y es que hay quienes han detectado ya cuentas especificas que, a través de redes sociales, se dedican a desplegar campañas de desprestigio en contra de “rivales de negocios”. Como en su momento ocurrió en el vecino Estado de Nuevo León, el asunto solo se comenta en voz baja en corrillos empresariales y políticos, pero en cualquier momento podría estallar.

IV. INTERESES

Un paralelismo relevante entre el caso regio y lo que ocurre en Coahuila, dicen los enterados, es que el esquema involucra personajes vinculados a la actividad política y emprendimientos privados. E, igual que en tierras regias, los ataques desplegados a través de redes tendrían la intención de beneficiar ciertas actividades empresariales en perjuicio de otras que les compiten. Habrá que estar atentos a ver cómo evoluciona el asunto...

V. MARCHA ATRÁS

Se dice que en las últimas horas, Morena dio marcha atrás a uno de sus criterios “sagrados”: el que impedía que candidatos de mayoría pudieran, al mismo tiempo, estar en listas plurinominales. Nos dicen que el cambio no es menor y que la definición deberá aterrizarse con la visita de Luisa María Alcalde, quien llega hoy a Saltillo en lo que también se lee como su despedida de la dirigencia nacional. En ese ajuste, hay quienes ya ven primeras victorias. Por ejemplo, la regidora saltillense Alejandra Salazar, quien insistió en ser considerada en las listas... y ahora, al menos en el papel, ya abrió esa puerta, aunque sin nada asegurado.

VI. TÓMBOLA Y DUDA

Nos cuentan que las nueve posiciones en la lista pluri se definirán por tómbola: los lugares impares para mujeres y los pares para hombres. Es decir, más que operación política, será la suerte la que reparta posiciones. Y ahí empieza la duda. Porque si bien el mecanismo es claro en el discurso, no son pocos los que se preguntan si el sorteo será real o una simulación. Veremos si en los primeros lugares aparecen nombres como Alejandra Salazar, Antonio Attolini o Alberto Hurtado... o si, al final, nadie sabe para quién trabaja.

VII. REGRESO AL TABLERO

Hace algunas semanas, en los pasillos políticos se mencionaba la posibilidad de que el exgobernador y hoy senador Miguel Ángel Riquelme buscara la alcaldía de Torreón en 2027. Él lo negó de forma tajante. Sin embargo, su reciente designación como coordinador de campaña de Verónica Martínez -quien buscará una diputación local- volvió a encender las especulaciones. Se comenta que, cuando menos, se trata de un movimiento extraño: implica regresar a la operación política local en un momento clave. Y cuando un perfil como el suyo se activa, difícilmente se trata de una decisión aislada.

VIII. ¿SEÑAL POLÍTICA?

En el PRI hay reglas no escritas: los exgobernadores suelen mantener distancia para no interferir con el mandatario en turno. En el caso de Riquelme, esa prudencia ha sido constante. Por eso, su decisión de involucrarse ahora abre otra lectura. Este tipo de movimientos, dicen los que saben, no se toman sin acuerdo con el mandatario de turno. Y ahí crece la especulación: más que un encargo de campaña, podría ser el inicio de algo más rumbo a Torreón en 2027.

IX. EL RÍO SUENA

Si algo ha logrado la administración de Donald Trump es poner nerviosos a los políticos mexicanos. No a todos, desde luego, pero sí a quienes han usado el sistema financiero de Estados Unidos para guardar ahí su “ahorros”. Y desde que a la morenista Marina del Pilar Ávila le retiraron la visa para ingresar al vecino país, los rumores que de forma permanente circulan, respecto de políticos a los que le habría pasado lo mismo, suenan verosímiles. Por ello, el que hoy recorre los chats de WhatsApp, planteando que un muy alto exfuncionario coahuilense habría sufrido la cancelación de su visa, suena creíble. Habrá que esperar, sin embargo, a ver si se confirma.