Menos saltillenses perciben inseguridad en su entorno: Inegi

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó los datos de enero, febrero y marzo de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), en la que tres municipios de Coahuila destacan entre las primeras seis del País con menor percepción de inseguridad.

Durante el primer trimestre de 2026, Saltillo se colocó como la segunda ciudad del País que registró mayor mejora en percepción de seguridad respecto al cierre de 2025, lo que le permitió además consolidarse como la capital más segura y la cuarta en general.

Con un 4.4 por ciento de percepción de inseguridad, San Pedro Garza García, Nuevo León, lidera la estadística; después está Piedras Negras, Coahuila, con 12.9 por ciento; Benito Juárez, con 16.4; en cuarto lugar está Saltillo, con 16.7 por ciento; en quinto San Nicolás de los Garza, Nuevo León, con 19.4; y en sexto está Torreón, Coahuila, con 20.3 por ciento.

Respecto al trimestre anterior (el último de 2025), Saltillo tuvo una de las mejoras más altas, pues redujo de 28.1 a 16.7 por ciento la percepción de inseguridad; San Pedro Garza García, Nuevo León, pasó de 8.7 a 4.4, y Torreón pasó de 29.5 a 20.3.

En contraste, el municipio del País cuyos ciudadanos se sienten más inseguros fue Irapuato, Guanajuato, con un 92.1 por ciento; le sigue Guadalajara, Jalisco, con 90.2 por ciento; Ecatepec, Estado de México, con 87.5 por ciento.

En cuarto lugar está Uruapan, Michoacán con un 86.7 por ciento; después está Reynosa, Tamaulipas, con un 86.1 por ciento; y en sexto lugar se ubica Culiacán, Sinaloa, con 84.4.

La encuesta recoge las opiniones de ciudadanos de los 90 municipios más poblados del País y su percepción en materia de seguridad dentro de su entorno.