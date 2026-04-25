Menos saltillenses perciben inseguridad en su entorno: Inegi

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Saltillo
/ 25 abril 2026
    Menos saltillenses perciben inseguridad en su entorno: Inegi
    Saltillo es la cuarta ciudad del País con menor percepción de inseguridad entre los ciudadanos. ARCHIVO

En el primer trimestre de 2026 se redujo el porcentaje de percepción de inseguridad respecto a los últimos tres meses de 2025

Durante el primer trimestre de 2026, Saltillo se colocó como la segunda ciudad del País que registró mayor mejora en percepción de seguridad respecto al cierre de 2025, lo que le permitió además consolidarse como la capital más segura y la cuarta en general.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó los datos de enero, febrero y marzo de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), en la que tres municipios de Coahuila destacan entre las primeras seis del País con menor percepción de inseguridad.

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Con un 4.4 por ciento de percepción de inseguridad, San Pedro Garza García, Nuevo León, lidera la estadística; después está Piedras Negras, Coahuila, con 12.9 por ciento; Benito Juárez, con 16.4; en cuarto lugar está Saltillo, con 16.7 por ciento; en quinto San Nicolás de los Garza, Nuevo León, con 19.4; y en sexto está Torreón, Coahuila, con 20.3 por ciento.

Respecto al trimestre anterior (el último de 2025), Saltillo tuvo una de las mejoras más altas, pues redujo de 28.1 a 16.7 por ciento la percepción de inseguridad; San Pedro Garza García, Nuevo León, pasó de 8.7 a 4.4, y Torreón pasó de 29.5 a 20.3.

En contraste, el municipio del País cuyos ciudadanos se sienten más inseguros fue Irapuato, Guanajuato, con un 92.1 por ciento; le sigue Guadalajara, Jalisco, con 90.2 por ciento; Ecatepec, Estado de México, con 87.5 por ciento.

En cuarto lugar está Uruapan, Michoacán con un 86.7 por ciento; después está Reynosa, Tamaulipas, con un 86.1 por ciento; y en sexto lugar se ubica Culiacán, Sinaloa, con 84.4.

La encuesta recoge las opiniones de ciudadanos de los 90 municipios más poblados del País y su percepción en materia de seguridad dentro de su entorno.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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