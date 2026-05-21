Detienen a dos por robos en primarias de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Autoridades estatales informaron el esclarecimiento de dos robos cometidos en escuelas primarias de Piedras Negras, hechos registrados esta semana en las colonias Año 2000 y Lázaro Cárdenas. De acuerdo con el delegado de Fiscalía General del Estado en la Región Norte, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, ambos casos fueron resueltos por elementos de la Agencia de Investigación Criminal en coordinación con Seguridad Pública Municipal, tras labores de inteligencia e investigación.

“Se han estado aportando datos de inteligencia que nos permitieron esclarecer el hecho e identificar a los responsables; un sujeto del sexo masculino en cada uno de los eventos”, señaló. Uno de los robos ocurrió en la Escuela Primaria Coahuila de Zaragoza, ubicada en la colonia Año 2000, donde fueron sustraídos una pantalla y equipo audiovisual. Por este caso fue detenido Ángel Manuel “N”, de 22 años, alias “El Ángel” o “El Flaco”, quien además podría estar relacionado con otros robos registrados en ese sector, según las investigaciones. El segundo hecho se registró en la Escuela Primaria Guadalupe Berrueto de Mendoza, en la colonia Lázaro Cárdenas, donde se reportó el robo de cableado eléctrico, daños a un aula de educación especial y afectaciones a un minisplit.

Sobre este caso, las autoridades detuvieron a Jesús Norberto “N”, de 30 años, quien ya fue vinculado a proceso y permanece en prisión preventiva como medida cautelar. “Ambas personas son puestas a disposición de la autoridad judicial. Sobre uno de ellos ya recayó un auto de vinculación a proceso y quedó en prisión preventiva”, indicó el funcionario. Informó además que el segundo detenido también será presentado ante la autoridad judicial, luego de cumplimentarse una orden de aprehensión por el delito de robo a institución educativa. Finalmente, el delegado regional destacó la importancia de la denuncia y la participación ciudadana para avanzar en este tipo de investigaciones. “Es muy importante la denuncia y participación ciudadana ya que son elementos que nos dan datos de inteligencia y nos permiten esclarecer los hechos”, expresó.

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